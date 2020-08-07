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РБК
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
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REGNUM

Люксембург и Мальта согласились на условия РФ по налогу на зарубежные счета

REGNUMвчера в 12:24
ТАСС

Россия 10-11 августа еще раз предложит Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

ТАССвчера в 11:18
Вести.Ru

Удастся ли Кипру «утрясти» налоговые разногласия с Москвой. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 13:00
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

РБКвчера в 10:50
Говорит Москва

Мальта и Люксембург повысят налог на капитал из России

Говорит Москвавчера в 11:31
РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

РИА Новостивчера в 11:01
News.ru

Амстердам получил предложение РФ о пересмотре налогового соглашения

News.ru6 августа в 12:05

В Тульской области смертность в июне превысила прошлогоднюю на 56%

По этим данным Тульская область вошла в тройку регионов с самым большим приростом смертности в июне, уступив только Ингушетии и камчатскому краю, и оставит позади Санкт-Петербург и Москву.
В Тульской области смертность в июне превысила прошлогоднюю на 56%
Московский Комсомолец Тула05:03
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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газета10:10
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На Украине рассказали, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс

Журналист украинского издания "Апостроф" в своей статье пришел к выводу, что пока Киев не может закончить гражданский конфликт на юго-востоке Украины, у жителей Донбасса создается образ врага в лице Киева.
Газета.Ru23:17
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ruвчера в 13:23
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Быстрый сон регулирует пищевое поведение

В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Университета Берна (University of Bern) обнаружили, что активация нейронов гипоталамуса во время быстрого сна регулирует пищевое поведение: подавление этой активности у мышей снижает аппетит.
МКБ-1110:57