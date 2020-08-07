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РБК
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
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Коммерсантъ

Мальта и Люксембург готовы поднять ставки

Коммерсантъ13:09
ТАСС

Россия 10-11 августа еще раз предложит Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

ТАСС11:18
Вести.Ru

Удастся ли Кипру «утрясти» налоговые разногласия с Москвой. Новости на «России 24»

Вести.Ru13:00
Интерфакс

РФ сохранит налоговые соглашения с Мальтой и Люксембургом и проведет переговоры с Кипром

Интерфакс11:02
РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

РИА Новости11:01
RT на русском

Минфин сообщил о переговорах с Мальтой по налоговым соглашениям

RT на русском11:17
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

РБК10:50

Российско-белорусский спутник планируют запустить в 2025 году

Совместный Российско-белорусский спутник планируется запустить через 5 лет, сообщил директор НИРУП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии и главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой 7 августа на выставке «Беларусь интеллектуальная», передает БелТА.
ИА Красная Весна07:58
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«Рейсинг Пойнт» оштрафовали на 15 очков

Стоит отметить, что «Рено» регулярно выражает протест именно по поводу системы воздуховодов «Рейсинг Пойнт», которые являются копией «Мерседеса» с прошлого сезона, с этим согласные и многие остальные команды в Формуле-1.
LiveResult.Ru11:34

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новости15:35
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Российские аборигены призвали Маска бойкотировать российскую компанию

Члены российского «Абориген-Форума», который защищает права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обратились к главе Tesla Илону Маску с призывом бойкотировать компанию «Норникель», отказавшись от покупки у нее никеля, меди и других продуктов.
Lenta.ru09:31
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Минздрав уточнил сроки регистрации COVID-вакцины центра Гамалеи

В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что промышленное производство вакцины против коронавируса, разработанной НИЦ имени Гамалеи, планируется в сентябре, а вакцины, разработанной "Вектором" – в октябре.
Интерфакс05:14
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Ростуризм назвал рекомендации для россиян в Турции

Ростуризм предупредил россиян о том, что собираясь в путешествие в Турцию, необходимо обзавестись медицинской страховкой, которая покроет расходы на лечение COVID-19 (в классическую страховку коронавирус не входит).
Рамблер14:05
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