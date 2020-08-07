Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России
Смотрите также
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
23 клуба из шести стран примут участие в новом сезоне КХЛ
Минских диджеев арестовали на 10 суток за песню Цоя «Перемен»
Число погибших при ЧП с самолётом в Индии возросло до 16
Билл Гейтс предупредил о «катастрофе страшнее пандемии коронавируса»
Панин получил вид на жительство в Испании
Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе
В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2
ЦПВС сообщил о попытке боевиков атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии
«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок России
Минздрав уточнил сроки регистрации COVID-вакцины центра Гамалеи
Бузова улетела в Сочи на празднование годовщины романа с Манукяном
Забит Магомедшарипов объяснил отказ от боя с Каттаром
Путин обсудил с Совбезом России отношения с «ближайшими соседями»
Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB
Маск назвал условие успешного будущего человечества
Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах
На Белорусской АЭС с «постфукусимской безопасностью» загрузят топливо
Число погибших при ЧП с самолётом в Индии возросло до 16
«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок России
В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе
Названы противопоказания к вакцине против коронавируса
Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы
Три Су-35 ВКС России перехватили бомбардировщик США
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия
Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
Подробнее о событии