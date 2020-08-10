Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России
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Люксембург и Мальта согласились поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. Кипру уже дали шанс одуматься: замминистра финансов Алексея Сазонова, Россия согласилась провести еще один раунд переговоров в Москве 10 и 11 августа.В источнике
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РФ сохранит налоговые соглашения с Мальтой и Люксембургом и проведет переговоры с Кипром
Интерфакс7 августа в 11:02