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Янтарный Край
Янтарный Край

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

Люксембург и Мальта согласились поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. Кипру уже дали шанс одуматься: замминистра финансов Алексея Сазонова, Россия согласилась провести еще один раунд переговоров в Москве 10 и 11 августа.В источнике
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Интерфакс

РФ сохранит налоговые соглашения с Мальтой и Люксембургом и проведет переговоры с Кипром

Интерфакс7 августа в 11:02
Коммерсантъ

Чем запомнилась неделя 3–8 августа

Коммерсантъ8 августа в 04:09
ТАСС

Россия 10-11 августа еще раз предложит Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

ТАСС7 августа в 12:04
Эхо Москвы

Сегодня в Москве должны состояться переговоры представителей России и Кипра об изменении налогового соглашения

Эхо Москвы03:05
РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

РИА Новости7 августа в 11:01
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

РБК7 августа в 10:50
RT на русском

Минфин сообщил о переговорах с Мальтой по налоговым соглашениям

RT на русском7 августа в 11:17

Захарова заступилась за российских журналистов в Белоруссии

Многие российские журналисты, в отношении которых применяются "непропорциональные действия" в Белоруссии, запрашивали аккредитацию по всем правилам, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Газета.Ru09:15
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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На модернизацию Костромской ГРЭС потратят 88 млрд рублей

Компания "Интер РАО" инвестирует 88 млрд рублей в модернизацию Костромской ГРЭС, соглашение о реализации проекта подписали в понедельник генеральный директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук и губернатор Костромской области Сергей Ситников.
ТАСС09:34