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Народные новости
Народные новости

Мальта приняла предложение России о повышении налога на дивиденды

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Москва готова в одностороннем порядке выйти из налоговых соглашений со странами, которые не согласятся повысить ставку налога на дивиденды до 15%.В источнике
С чего всё началось
«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты <...> договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций», — говорится в заявлении на сайте
 Минфина.
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Телеканал 360°

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды и проценты

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РБК

Как сократить издержки в эпоху борьбы с «налоговыми гаванями»

РБКвчера в 11:00
Газета.Ru

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Газета.Ruвчера в 09:36
Интерфакс

РФ и Мальта договорились о повышении налога на дивиденды

Интерфаксвчера в 09:29
ТАСС

Россия и Мальта договорились об изменении налогового соглашения

ТАССвчера в 09:25
Комсомольская правда

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