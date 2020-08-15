Мальта приняла предложение России о повышении налога на дивиденды

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Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Москва готова в одностороннем порядке выйти из налоговых соглашений со странами, которые не согласятся повысить ставку налога на дивиденды до 15%.