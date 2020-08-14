Малые телефонные операторы пожаловались на «большую четверку»
Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС) пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на «большую четверку» сотовых операторов, которая, по мнению АОТС, завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях, пишет «Коммерсантъ».В источнике
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Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»
Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки» Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на то, что «большая четверка» сотовых операторов завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях.
Коммерсантъ18:16
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