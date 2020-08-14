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BFM.ru
BFM.ru

Малые телефонные операторы пожаловались на «большую четверку»

Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС) пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на «большую четверку» сотовых операторов, которая, по мнению АОТС, завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях, пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки» Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на то, что «большая четверка» сотовых операторов завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях.
Коммерсантъ18:16
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BFM.ru

Малые телефонные операторы пожаловались на «большую четверку»

BFM.ru07:47
Фонтанка.Ру

Маленькие региональные телефонные компании отдают миллиарды «большой четверке» операторов и теперь взбунтовались

Фонтанка.Ру05:39
Компания

Телефонные операторы пожаловались на завышение цен «большой четверкой»

Компания04:57
Финансовая газета

АОТС хочет ввести госрегулирование цен на пропуск голосового трафика

Финансовая газета04:15
Коммерсантъ

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

Коммерсантъ18:16

Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUM23:04
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Эрдоган пригрозил отзывом посла из ОАЭ из-за соглашения с Израилем

В совместном заявлении лидеров Израиля, ОАЭ и США говорится, что Израиль и Эмираты достигли исторического мирного соглашения, которое должно привести к нормализации дипломатических отношений между двумя ближневосточными странами.
Известия07:26
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала белорусские власти остановить насилие, а мэров городов — выступить инициаторами мирных акций.
RT на русском05:07
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Загитова поступает в РАНХиГС по направлению «Журналистика»

Олимпийская чемпионка в фигурном катании россиянка Алина Загитова поступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению "Журналистика", соответствующий документ опубликован на официальном сайте учебного учреждения.
РИА Новости06:36