Малые телефонные операторы пожаловались на «большую четверку»

Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС) пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на «большую четверку» сотовых операторов, которая, по мнению АОТС, завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях, пишет «Коммерсантъ».