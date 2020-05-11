Экономика

ИзвестияИзвестияПутин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС. Об этом в понедельник, 11 мая, заявил президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам страны.
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Первая реальная мера поддержки: об освобождении малого бизнеса от налогов

REGNUM04:28

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

РБКвчера в 12:17

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфаксвчера в 10:13

Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года

Московский Комсомолецвчера в 09:47

Простого переноса фискальных платежей недостаточно, заявил Путин

РИА Новостивчера в 09:46

Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

Газета Metroвчера в 10:08

Путин о перспективах снятия ограничений из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 09:10
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Фигурное катание

Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно

РИА Новости вчера в 11:16
Авто

Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite

До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite.
Новые автомобили 10 мая в 00:09
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Энергетика

ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи

Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов.
REGNUM вчера в 12:02
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Общество

В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
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Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
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Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Кино

Райан Мерфи снимет спин-офф «Американской истории ужасов»

Сериал «Американская история ужасов» в скором времени обзаведется спин-оффом.
NewInform 04:40
Общество

Во Владимирской области число случаев коронавируса выросло до 1387

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 61, до 1387, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:17
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Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

МИР 24 вчера в 17:07
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Общество

Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
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Общество

Нижегородская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом

Нижегородская область находится на пике заболеваемости коронавирусом по состоянию на 12 мая.
Newsroom24 01:42
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Общество

Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране.
RT на русском 05:14
Происшествия

В Тюмени загорелась кровля корпуса больницы УФСИН

В Тюмени на территории больницы УФСИН по региону произошел пожар. Об этом во вторник, 12 мая, ТАСС сообщило в экстренных службах.
Известия 04:16
4
Общество

В России за сутки подтверждено 10 899 случаев коронавируса

За сутки в России подтверждено 10 899 случаев коронавируса в 83 регионах.
Российская газета 03:35
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Технологии

Microsoft и Intel упростят идентификацию вредоносного ПО путём его преобразования в изображения

Стало известно о том, что специалисты компаний Microsoft и Intel занимаются совместной разработкой нового метода идентификации вредоносного программного обеспечения.
3DNews 05:13
Здоровье

В Пензе коронавирус в легкой форме быстро переходит в тяжелую

У пациентов с коронавирусной инфекцией в легкой и средней форме болезнь быстро перетекает в тяжелую.
Smi58.ru 03:20
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Происшествия

Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске

Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия.
Газета.Ru 04:34
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Общество

В Москве начал действовать обязательный масочный режим

Режим обязательного ношения масок и перчаток для предупреждения распространения коронавирусной инфекции начал действовать на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы 12 мая 2020 года.
Агентство Москва 02:00
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Здоровье

Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начали 11 центров

Москва, 12 мая 2020, 11:44 — REGNUM Одиннадцать центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:44
Происшествия

СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске

Следователи в Подмосковье предъявили обвинение хозяину частного хосписа в Красногорске после гибели 11 людей в пожаре, он полностью признал вину и раскаялся, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 05:12
Политика

В Крыму назвали условия Климкина для «возвращения» полуострова бредом

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
РИА Новости 02:13
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Общество

У брата Малышевой и главврача Боткинской больницы нашли коронавирус

Брат Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
ТВ Центр 01:17
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Общество

Путин решил вернуть самозанятым уплаченные налоги за 2019 год

Путин предложил вернуть уплаченные налоги зарегистрированным самозанятым гражданам, которые имеют такой статус официально и состоят на учёте в ФНС.
Южный Федеральный 02:32
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Жители норвежского города Варде, где расположена американская радиолокационная система "Глобус", переживают из-за возможной реакции на этот радар со стороны России, передают норвежские СМИ.
Газета.Ru 03:09
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделки

Сбербанк до 30 июня будет дополнительно снижать ставку по ипотеке на 0,3 п. п. при регистрации договора онлайн, сообщает банк.
Ведомости 05:21
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