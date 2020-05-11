Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС. Об этом в понедельник, 11 мая, заявил президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам страны.

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Авто Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite. 7

Энергетика ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов. 100

Происшествия Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.

Общество Правительство утвердило выплаты для семей с детьми Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. 2,2K

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 143

Общество В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей. 34

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 275

Общество Во Владимирской области число случаев коронавируса выросло до 1387 Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 61, до 1387, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. 624

Общество Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом. 628

Общество Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране.

Происшествия В Тюмени загорелась кровля корпуса больницы УФСИН В Тюмени на территории больницы УФСИН по региону произошел пожар. Об этом во вторник, 12 мая, ТАСС сообщило в экстренных службах. 4

Технологии Microsoft и Intel упростят идентификацию вредоносного ПО путём его преобразования в изображения Стало известно о том, что специалисты компаний Microsoft и Intel занимаются совместной разработкой нового метода идентификации вредоносного программного обеспечения.

Происшествия Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия. 132

Общество В Москве начал действовать обязательный масочный режим Режим обязательного ношения масок и перчаток для предупреждения распространения коронавирусной инфекции начал действовать на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы 12 мая 2020 года. 354

Здоровье Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начали 11 центров Москва, 12 мая 2020, 11:44 — REGNUM Одиннадцать центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции.

Происшествия СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске Следователи в Подмосковье предъявили обвинение хозяину частного хосписа в Красногорске после гибели 11 людей в пожаре, он полностью признал вину и раскаялся, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.

Политика В Крыму назвали условия Климкина для «возвращения» полуострова бредом Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. 16

Общество Путин решил вернуть самозанятым уплаченные налоги за 2019 год Путин предложил вернуть уплаченные налоги зарегистрированным самозанятым гражданам, которые имеют такой статус официально и состоят на учёте в ФНС. 290