Коронавирус
Туапсинские вестиМалый бизнес и НКО турсферы на Кубани получат безвозмездные субсидии
Фиксированную выплату в 15 тысяч рублей и еще по 6,5 тысяч на каждого работника получат компании. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена выплата по 6,5 тысяч на каждого работника, для ИП без работников субсидия составит 15 тысяч рублей.
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Как пишет интернет-портал «Кубань 24», на дотации могут рассчитывать предприятия и организации, работающие в физкультурно-оздоровительной сфере, гостиничном бизнесе, сфере общественного питания и предоставления бытовых услуг, дополнительного образования.Сельская новь (г. Усть-Лабинск)17 июля в 04:39
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Тульские предприятия малого и среднего бизнеса получат субсидию на дезинфекцию
Первый Тульский17 июля в 04:33
На Кубани представители туристического бизнеса получат безвозмездные субсидии
Краснодарские известия17 июля в 02:30
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Агата Муцениеце впервые вышла в свет после развода Актриса также занялась развитием своего шоу на YouTube под названием "Честный развод".
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Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
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Зрители уверены, что сцены насилия и жестокости можно показывать только с 18 лет. Однако некоторые предлагали запретить фильм.
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Актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит» после матча со «Спартаком»
RT на русском 09:35
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Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок
Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.
Российская газета 13:36
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
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Экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что Россия может провести ракетно-бомбовые атаки по украинской территории, как НАТО бомбило Югославию в 1999 году.
Газета.Ru 15:53
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14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
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В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД
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Спорт-Экспресс 17:15
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Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
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На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»
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В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24