с чего всё началось

Фиксированную выплату в 15 тысяч рублей и еще по 6,5 тысяч на каждого работника получат компании. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена выплата по 6,5 тысяч на каждого работника, для ИП без работников субсидия составит 15 тысяч рублей.

Малый бизнес и НКО турсферы на Кубани получат безвозмездные субсидии

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