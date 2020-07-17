Коронавирус

Туапсинские вестиТуапсинские вестиМалый бизнес и НКО турсферы на Кубани получат безвозмездные субсидии

Фиксированную выплату в 15 тысяч рублей и еще по 6,5 тысяч на каждого работника получат компании. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена выплата по 6,5 тысяч на каждого работника, для ИП без работников субсидия составит 15 тысяч рублей.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
Как пишет интернет-портал «Кубань 24
», на дотации могут рассчитывать предприятия и организации, работающие в физкультурно-оздоровительной сфере, гостиничном бизнесе, сфере общественного питания и предоставления бытовых услуг, дополнительного образования.
Сельская новь (г. Усть-Лабинск)17 июля в 04:39

Подробнее о событии

На Кубани малый бизнес и некоммерческие организации туристической сферы могут получить безвозмездные субсидии

НИА-Кубань17 июля в 06:33

Ставропольские бизнесмены получат субсидию на борьбу с Covid-19

Победа 2617 июля в 06:24

Налоговая уведомляет: 15 июля 2020 новая субсидия для бизнеса

ВЕСТИ: Приморье16 июля в 23:18

Тульские предприятия малого и среднего бизнеса получат субсидию на дезинфекцию

Первый Тульский17 июля в 04:33

На Кубани представители туристического бизнеса получат безвозмездные субсидии

Краснодарские известия17 июля в 02:30

С 15 июля пострадавший бизнес может подать заявления на новый вид субсидий

Медиа 7317 июля в 02:12

Приём заявок на новую субсидию для бизнеса начался в налоговых Ставрополья

Своё ТВ17 июля в 05:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:44, Ашберн
Общество

Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве за сутки скончались 17 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Интерфакс 16:29
1,5K
Общество

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

ТАСС 09:18
732
Культура

«Лента.ру» запустила сериал об отечественной музыке 90-х

ИА InterMedia 16:30
6
Наука

Создан первый практически не разрезаемый искусственный материал

ГЛАС.RU 06:49
Происшествия

МИД РФ подтвердил захват пиратами россиян в Гвинейском заливе

Инцидент произошел 17 июля в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах Гвинейского залива, говорится в сообщении МИД РФ.
BFM.ru 13:49
37
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
3,4K
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце впервые вышла в свет после развода с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце впервые вышла в свет после развода Актриса также занялась развитием своего шоу на YouTube под названием "Честный развод".
Вокруг ТВ 03:58
17
Кино

Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»

Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
Моя Москва.онлайн 05:33
17
Кино

«Джокер» возглавил антирейтинг фильмов Великобритании в 2019 году

Зрители уверены, что сцены насилия и жестокости можно показывать только с 18 лет. Однако некоторые предлагали запретить фильм.
Профиль 08:10
3
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:24
2,1K
Футбол

Актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит» после матча со «Спартаком»

RT на русском 09:35
1
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
110
Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко ждут ребенка

"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 14:07
68
Происшествия

Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
8
Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Expert.ru 17 июля в 10:09
30
Футбол

Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 15:08
1
Наука

Разработан препарат против рака молочной железы

Ученые из университета Арканзаса в США создали препарат, уничтожающий раковые клетки молочной железы без негативных эффектов.
ТК Звезда 16:49
5
Кино

Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок

Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.
Российская газета 13:36
6
Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
14
Армия и оружие

Экс-глава СБУ Смешко предрек Украине судьбу Югославии

Экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что Россия может провести ракетно-бомбовые атаки по украинской территории, как НАТО бомбило Югославию в 1999 году.
Газета.Ru 15:53
26
Общество

14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ИА Городские вести. Волгоград 07:49
7
Футбол

Сарри останется тренером «Ювентуса» в следующем сезоне

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри продолжит работать с командой в следующем сезоне, заявил директор футбольного клуба Фабио Паратичи.
РИА Новости 16:31
Происшествия

В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД

RT на русском 17:15
51
Футбол

«Спартак» хочет уволить главного тренера

Тренер заявил, что это был матч учеников против учителей.
Общественная служба новостей 17:31
Футбол

«Локомотив» интересуется защитником «Монако»

Как сообщает Fanatik, «Локомотив» заинтересован в 27-летнем бразильце, на которого также претендуют «Олимпиакос» и «Трабзонспор».
Спорт-Экспресс 17:15
Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск

Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости 17 июля в 07:58
2,4K
Космос

На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»

Специалисты устранили неисправность, возникшую при установке ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Байконур.
РБК 12:40
61
Общество

Экспертиза подтвердила подлинность останков Романовых

«Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных»,— рассказал господин Пчелов.
Коммерсантъ 16:57
70
Общество

Елена Батурина подала иск к «Независимой газете»

Предприниматель Елена Батурина подала иск к редакции «Независимой газеты», следует из карточки дела на сайте арбитражного суда.
РБК 15:10
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
259
Как работают Яндекс.Новости?
Главное