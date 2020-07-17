с чего всё началось

Фиксированную выплату в 15 тысяч рублей и еще по 6,5 тысяч на каждого работника получат компании. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена выплата по 6,5 тысяч на каждого работника, для ИП без работников субсидия составит 15 тысяч рублей.

Малый бизнес и НКО турсферы на Кубани получат безвозмездные субсидии

Общество Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег. 294

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Происшествия Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован. 592

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Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,4K

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Армия и оружие Forbes считает, что Россия задействовала в Сирии боевых дельфинов Россия может использовать специально обученных дельфинов в Сирии. Такие выводы были сделаны американским военным экспертом Хайем Саттоном.

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