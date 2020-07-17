Экономика

Туапсинские вестиТуапсинские вестиМалый бизнес и НКО турсферы на Кубани получат безвозмездные субсидии

Фиксированную выплату в 15 тысяч рублей и еще по 6,5 тысяч на каждого работника получат компании. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена выплата по 6,5 тысяч на каждого работника, для ИП без работников субсидия составит 15 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Как пишет интернет-портал «Кубань 24
», на дотации могут рассчитывать предприятия и организации, работающие в физкультурно-оздоровительной сфере, гостиничном бизнесе, сфере общественного питания и предоставления бытовых услуг, дополнительного образования.
Сельская новь (г. Усть-Лабинск)17 июля в 04:39

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На Кубани малый бизнес и некоммерческие организации туристической сферы могут получить безвозмездные субсидии

НИА-Кубань17 июля в 06:33

Малый бизнес и НКО турсферы на Кубани получат безвозмездные субсидии

Туапсинские вести17 июля в 05:24

Какие кубанские предприятия бизнеса и НКО могут получить безвозмездные субсидии

KrasnodarMedia17 июля в 03:42

Тульские предприятия малого и среднего бизнеса получат субсидию на дезинфекцию

Первый Тульский17 июля в 04:33

Предприниматели и некоммерческие организации получат субсидии на дезинфекцию

Осетия-Ирыстон17 июля в 04:21

На Кубани малому бизнесу и НКО туристической сферы предоставляют безвозмездные субсидии

Сельская новь (г. Усть-Лабинск)17 июля в 04:39

На Кубани представители туристического бизнеса получат безвозмездные субсидии

Краснодарские известия17 июля в 02:30
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Общество

Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки

Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
Ведомости 05:27
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Политика

Кремль не считает, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

В Кремле не считают, что митинги в поддержку обвиняемого в убийствах губернатора Хабаровского края Сергея Фургала организованы искусственно или из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:32
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Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал трудовую победу над московским «Спартаком» 2:1 и вышел в финал Олимп Кубка России, где встретится с подмосковными «Химками» в Екатеринбурге 25 июля, передает tvbrics.com.
TV BRICS 04:49
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Футбол

Фанаты «Спартака» выступили за отставку главы РФС

Газета.Ru 06:22
Гаджеты

Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2

Astera 06:42
Происшествия

Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян

ТАСС 06:09
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
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Футбол

Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 17 июля в 04:46
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз показала фотографию с младшей сестрой

Дарья Мороз показала фотографию с младшей сестрой Актриса отдыхает с семьей в Псковской области и выкладывает фотографии с дочерью и сестрой.
Экспресс газета 06:26
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Вести.Ru вчера в 23:50
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Единоборства

Глава UFC подтвердил проведение боя Хабиба и Гэтжи в октябре

По словам Уайта, титульный бой пройдёт в октябре на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, который был организован для проведения турниров UFC во время пандемии коронавируса.
REGNUM 05:34
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
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Авто

Автоэксперты назвали четыре главные причины «смерти» аккумулятора

Новые автомобили 03:42
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Армия и оружие

Forbes считает, что Россия задействовала в Сирии боевых дельфинов

Россия может использовать специально обученных дельфинов в Сирии. Такие выводы были сделаны американским военным экспертом Хайем Саттоном.
ПолитРоссия вчера в 08:46
Общество

Сбежавший топ-менеджер немецкой Wirecard обнаружен в Минске

Бывший член совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями германской компании Wirecard Ян Марсалек был обнаружен в Минске, пишет Der Spiegel со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено изданием вместе с расследовательскими группами Bellingcat и The Insider.
ANNA-News вчера в 06:07
51
Интернет

В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
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Общество

В России выявили минимальное с апреля число новых больных COVID-19

В России за сутки выявили 5940 новых больных COVID-19 в 85 регионах.
BFM.ru 04:16
51
Недвижимость

В Москве образовался дефицит офисов для крупных компаний

В центре Москвы образовался дефицит предложения для аренды крупных офисных блоков класса А. За последние пять лет предложения офисов для аренды крупными компаниями сократился до минимальных значений.
РБК 06:32
Общество

В России упало количество автокредитов до уровня 2017 года

Наибольшее количество автокредитов за первое полугодие было выдано в Москве (26,6 тыс.), Санкт-Петербурге (20,7 тыс.), Московской области (20 тыс.), Татарстане (18,1 тыс.) и Башкортостане (16,5).
SpeedMe 06:54
Общество

Ринат Сабиров стал новым гендиректором «Газпром межрегионгаз Казань»

Сегодня в Доме правительства РТ руководителю Татарстана Рустаму Минниханову представили нового генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань», которым стал помощник президента республики и член Совета директоров ПАО «Татнефть» Ринат Сабиров.
Kazanfirst.ru 06:47
4
Шоу-бизнес

Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания 18 июля в 11:20
25
Автоспорт

Хэмилтон раскритиковал гонщиков за отношение к антирасистской акции

Sport.ru 02:29
10
Армия и оружие

Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России

Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Газета.Ru 05:18
240
Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
19
Общество

Адвокат сообщил о телеграмме, которую Жириновский послал Фургалу

Арестованный по подозрению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал узнал о протестах в свою поддержку благодаря телеграмме лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
URA.Ru 06:03
6
Музыка

Белоруссия победила на «Славянском базаре»

ИА InterMedia 06:32
5
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
167
Политика

В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:54
14
Как работают Яндекс.Новости?
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