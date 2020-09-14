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Известия
Известия

Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта

Одним из целевых показателей нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса, а именно федпроекта по вовлечению в предпринимательство, станет рост доли МСП, которые используют Систему быстрых платежей Банка России.В источнике
С чего всё началось
Известия

Система малых платежей: бизнесу отказали в низких комиссиях за приём карт

В пользу популяризации СБП у малого бизнеса неоднократно высказывался Банк России. Как ранее заявляли «Известиям» в пресс-службе регулятора, именно развитие системы быстрых платежей должно стать одним из ключевых направлений поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта.
Известия17:01
Подробнее о событии
Татар-информ

Малый бизнес в России подключат к системе быстрых платежей

Татар-информ01:48
Известия

Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта

Известия18:43
Экономика сегодня

Небольшие магазины смогут осуществлять транзакции по QR-коду в 2021 году

Экономика сегодня21:54
ТАСС

«Известия»: МСП планируют подключить к системе быстрых платежей

ТАСС21:05
Телеканал 360°

В России бизнесу предложат подключиться к СБП

Телеканал 360°19:39
URA.Ru

Россияне смогут расплачиваться по QR-коду в небольших магазинах

URA.Ru19:06
Народные новости

Малый бизнес получит возможность принимать оплаты по QR-кодам

Народные новости22:03

Путин не обсуждал с Лукашенко размещение российских баз в Белоруссии

Москва, 15 сентября 2020, 08:23 — REGNUM Вопрос российских военных баз в Белоруссии не поднимался в ходе прошедших в Сочи переговоров президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
REGNUM01:23
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NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Совет директоров ТМК одобрил новый buy back - до 129 млн акций по 61 рублю

Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) одобрил новую программу приобретения обыкновенных акций компании по цене 61 рубль за бумагу, в количестве до 129 198 754 штук, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ02:20

«Нас просят молчать»: когда объявят о загадочном астрономическом открытии

Сегодня, 14 сентября 2020 года, ученые Королевского астрономического общества на пресс-брифинге расскажут о важном астрономическом открытии, которое долгое время держалось в строжайшем секрете.
Ридусвчера в 03:20
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Шесть человек погибли в столкновении «Лады» с фурой в Удмуртии

В ДТП погибли шесть человек – все, кто находился в превратившейся в груду металла отечественной легковушке: трое взрослы и трое студентов местного сельскохозяйственного техникума (подростки 2002 и 2003 годов рождения).
Вести.Ru01:26
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Инвестсчетам нового типа обещают двойные налоговые льготы

В обмен инвестор получит двойные налоговые льготы: право на ежегодный налоговый вычет с внесенных сумм (как в ИИС первого типа) и освобождение от подоходного налога при снятии средств со счета по прошествии установленного срока (как по ИИС второго типа).
Ведомости17:11
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