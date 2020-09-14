Все болезни — от нервов? Что делать, когда немеют пальцы или болит поясница

Появление онемения и мурашек в конечностях может наблюдаться и при заболеваниях позвоночника (онемение в ногах — ищи проблему в пояснице, онемение в руках — в шейном отделе), а также при таких заболеваниях, как инсульт и рассеянный склероз (заболевание, возникающее в большинстве случаев у молодых).