Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта
Одним из целевых показателей нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса, а именно федпроекта по вовлечению в предпринимательство, станет рост доли МСП, которые используют Систему быстрых платежей Банка России.В источнике
С чего всё началось
Система малых платежей: бизнесу отказали в низких комиссиях за приём карт
Альтернативное решение Еще в начале августа правительство обсуждало долгосрочное снижение ставки эквайринга для малого и среднего бизнеса: первый вице-премьер Андрей Белоусов попросил Минэкономразвития, ЦБ и Минфин проработать вопрос о закреплении комиссии за прием онлайн-платежей в размере не более 1% в рамках нацпроекта по поддержке МСП.
Известия17:01
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