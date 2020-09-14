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Известия
Известия

Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта

Одним из целевых показателей нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса, а именно федпроекта по вовлечению в предпринимательство, станет рост доли МСП, которые используют Систему быстрых платежей Банка России.В источнике
С чего всё началось
Известия

Система малых платежей: бизнесу отказали в низких комиссиях за приём карт

Альтернативное решение Еще в начале августа правительство обсуждало долгосрочное снижение ставки эквайринга для малого и среднего бизнеса: первый вице-премьер Андрей Белоусов попросил Минэкономразвития, ЦБ и Минфин проработать вопрос о закреплении комиссии за прием онлайн-платежей в размере не более 1% в рамках нацпроекта по поддержке МСП.
Известия17:01
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Политика Сегодня

Небольшие магазины начнут принимать оплату по QR-коду

Политика Сегодня23:52
Известия

Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта

Известия18:43
Экономика сегодня

Небольшие магазины смогут осуществлять транзакции по QR-коду в 2021 году

Экономика сегодня21:54
ТАСС

«Известия»: МСП планируют подключить к системе быстрых платежей

ТАСС21:05
Телеканал 360°

В России бизнесу предложат подключиться к СБП

Телеканал 360°19:39
URA.Ru

Россияне смогут расплачиваться по QR-коду в небольших магазинах

URA.Ru19:06
Народные новости

Малый бизнес получит возможность принимать оплаты по QR-кодам

Народные новости22:03

Все болезни — от нервов? Что делать, когда немеют пальцы или болит поясница

Появление онемения и мурашек в конечностях может наблюдаться и при заболеваниях позвоночника (онемение в ногах — ищи проблему в пояснице, онемение в руках — в шейном отделе), а также при таких заболеваниях, как инсульт и рассеянный склероз (заболевание, возникающее в большинстве случаев у молодых).
НГС21:30
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NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ruвчера в 06:31
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В России предложили ввести почасовой МРОТ

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
РИА Новости23:23
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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