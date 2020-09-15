Плас 15

Предполагается, что малые фирмы начнут принимать оплату по QR-коду с комиссией не более 1%, что станет альтернативой классическому эквайрингу. При этом системно значимые банки дадут компаниям МСП доступ к СБП с 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 2022-го.