Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ИнфоОрел
ИнфоОрел

Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта

Предполагается, что малые фирмы начнут принимать оплату по QR-коду с комиссией не более 1%, что станет альтернативой классическому эквайрингу. При этом системно значимые банки дадут компаниям МСП доступ к СБП с 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 2022-го.В источнике
С чего всё началось
Известия

Система малых платежей: бизнесу отказали в низких комиссиях за приём карт

В пользу популяризации СБП у малого бизнеса неоднократно высказывался Банк России. Как ранее заявляли «Известиям» в пресс-службе регулятора, именно развитие системы быстрых платежей должно стать одним из ключевых направлений поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта.
Известия17:01
Подробнее о событии
REGNUM

Малому бизнесу в России предложили подключиться к СБП

REGNUM03:06
Татар-информ

Малый бизнес в России подключат к системе быстрых платежей

Татар-информ01:48
URA.Ru

Россияне смогут расплачиваться по QR-коду в небольших магазинах

URA.Ru19:06
ТАСС

«Известия»: МСП планируют подключить к системе быстрых платежей

ТАСС21:05
Телеканал 360°

В России бизнесу предложат подключиться к СБП

Телеканал 360°19:39
Народные новости

Малый бизнес получит возможность принимать оплаты по QR-кодам

Народные новости22:03
Известия

Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта

Известия18:43

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
19

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
319

Трамп признался, что планировал убийство президента Сирии Башара Асада

Вашингтон, 15 сентября 2020, 17:02 — REGNUM Несколько лет назад в Белом доме планировали операцию по убийству президента Сирии Башара Асада, заявил 15 сентября президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
REGNUM10:02

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
311

Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Петербургский дневниквчера в 02:58

«Роскосмос» отказался от совместного с США исследования Венеры

«Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации»,— опубликовал «Роскосмос» заявление господина Блошенко.
Коммерсантъ08:38
2

«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
14

В Госдуму внесли законопроект о минимальной почасовой оплате труда

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении минимального почасового уровня оплаты труда в 150 рублей при заключении срочных трудовых договоров на условиях неполного рабочего времени.
ТАСС07:49
18

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
542