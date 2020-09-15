Малый бизнес подключат к Системе быстрых платежей в рамках нацпроекта
Предполагается, что малые фирмы начнут принимать оплату по QR-коду с комиссией не более 1%, что станет альтернативой классическому эквайрингу. При этом системно значимые банки дадут компаниям МСП доступ к СБП с 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 2022-го.В источнике
С чего всё началось
Система малых платежей: бизнесу отказали в низких комиссиях за приём карт
В пользу популяризации СБП у малого бизнеса неоднократно высказывался Банк России. Как ранее заявляли «Известиям» в пресс-службе регулятора, именно развитие системы быстрых платежей должно стать одним из ключевых направлений поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта.
Известия17:01
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