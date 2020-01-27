Экономика

REGNUMREGNUMМалый бизнес попросил Мишустина об амнистии капиталов

С предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась «Партия роста». Обращение подписал председатель партии и бизнес-омбудсмен Борис Титов, передают РИА Новости, ссылаясь на письмо политической партии.
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Шансов на помощь немного: об обращении бизнеса к Мишустину

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