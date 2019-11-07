Экономика

РБКРБКМалый бизнес приблизился к стагнации

В прошлом году индекс RSBI тоже резко понизился во втором полугодии (см. инфографику). Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
Читать в источнике
Комментировать207
с чего всё началось

Малый бизнес приблизился к стагнации

Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).
РБК06 ноября в 22:04

Подробнее о событии

Орешкин ответил на данные о малом бизнесе на грани стагнации

РБК07 ноября в 07:44

Спрос в РФ падает вслед за доходами населения – Борис Титов

REGNUM07 ноября в 06:43

В России отметили стагнацию малого бизнеса

Национальная служба новостей07 ноября в 00:45

Российский малый бизнес подобрался к стагнации

News.ru07 ноября в 01:58

СМИ узнали о приближении малого и среднего бизнеса в РФ к стагнации

Московский Комсомолец07 ноября в 01:29

Перед российским бизнесом замаячили трудные времена

Lenta.ru07 ноября в 02:24

Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Коммерсантъ06 ноября в 22:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:58, Вашингтон
Происшествия

Преподаватель СПбГУ признался в жестоком убийстве девушки

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, по данным РЕН ТВ, признался в жестоком убийстве девушки.
РЕН ТВ 06:01
Политика

В Германии поблагодарили Советский союз за падение Берлинской стены

Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр высказался по поводу падения Берлинской стены на праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 30-летнему юбилею.
Ореанда-Новости 03:17
Армия и оружие

ВСУ заявили о готовности начать отвод сил в районе Петровского

Украинские военные готовы в субботу в 13.00 мск начать разведение сил и средств в районе поселка Петровское в Донбассе, заявил в субботу начальник пресс-центра штаба Операции объединенных сил Андрей Агеев.
РИА Новости 03:44
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Футбол

Эмери «не знает», сыграет ли еще Джака за «Арсенал»

Матч ТВ 04:24
Гаджеты

Складной смартфон Huawei ломается при попытке согнуть его на холоде

Продажи первого смартфона с гибким экраном от Huawei — Mate X 5G — должны начаться уже 15 ноября. Стоит он довольно дорого ($2430).
Ferra 05:47
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество

Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин

Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.
РИА Новости 01:29
Политика

Зеленский перечислил изобретения украинцев

Lenta.ru вчера в 21:01
Религия

В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского

Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 10:50
Общество

«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили

Известия вчера в 23:23
Технологии

В Китае начали разработку сетей 6G

Страна Советов on-line вчера в 03:45
Шоу-бизнес

Отец Егора Клинаева пошел в «Голос» в память о погибшем сыне

Отец Егора Клинаева рассказал, что пошел в «Голос» в память о погибшем два года назад сыне.
Актуальные Новости 03:15
Футбол

Абрамович изменил себе. И не прогадал

К работе с клубом уровня «Челси» Лэмпард казался неготовым, да и Абрамович ранее никогда не доверял молодым специалистам.
Sportbox.RU вчера в 05:38
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Происшествия

Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Финансы

Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Авто

Фото обновленной Lada Vesta появились в Сети

В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 01:57
Происшествия

В квартире доцента Соколова обезглавлена его 24-летняя ученица. Они вместе писали про историю Франции

По предварительным данным 47news, женское тело без головы, найденное 9 ноября в квартире доцента СПбГУ Соколова на Мойке, 82, принадлежит 24-летней Анастасии Ещенко.
47 новостей 06:07
Наука

Впервые за 20 лет выявлен новый штамм ВИЧ

Суть событий 07 ноября в 03:11
Армия и оружие

Вертолеты ВКС России приступили к ежедневному патрулированию в Сирии

Вертолетные группы ВКС России приступили к режиму ежедневного патрулирования северной части Сирии.
Военное дело вчера в 00:33
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

RT на русском вчера в 11:28
Общество

Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
RT на русском 03:13
Здоровье

В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни

Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru вчера в 15:05
Общество

Денис Лисов с детьми прилетел в Хабаровск

Напомним, что Денис Лисов, который выкрал своих детей из приемной семьи в Швеции, в воскресенье 3 ноября прилетел в Москву из Варшавы.
АиФ Хабаровск вчера в 21:25
Общество

Отец гонщицы Мары Багдасарян оспорит лишение его гражданства РФ

Газета.Ru 06:27
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности

Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Вокруг ТВ вчера в 22:01
Технологии

Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 07 ноября в 15:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное