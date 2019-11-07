Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).

с чего всё началось

В прошлом году индекс RSBI тоже резко понизился во втором полугодии (см. инфографику). Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Происшествия ДТП на Ставрополье: при столкновении трех машин пострадали 12 человек По словам источника в региональном ГИБДД, в момент аварии в салоне автомобиля "Лада Гранта" находились 11 человек, в том числе семеро детей.

Футбол Футболисты ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы Столичный ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Политика Макрон объявил о «смерти мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты стран-участниц блока НАТО.

Авто Продажи автомобилей в России продолжили падение В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.

Экономика Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж» Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.

Происшествия Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве и объявили в розыск Журналист «Росбалта» Александр Шварев рассказал ТАСС, что его объявили в международный розыск и предъявили обвинение в вымогательстве.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Футбол «Манчестер Сити» переквалифицировал Уокера в вратаря В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» (1:1) у англичан случилась проблема с вратарями.

Здоровье Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.

Происшествия Экс-замдиректора «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве Бывший первый заместитель директора "Росгеологии" Руслан Горринг признался в мошенничестве, он предстанет перед судом.

Политика Германия загружает «Северный поток-2» Правящая парламентская коалиция Германии ХДС/ХСС и СДПГ в ночь на 8 ноября собирается проголосовать за поправки, которые де-факто снимают с проекта «Северный поток 2» все риски, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС.

Транспорт Стартуют продажи билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Происшествия Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.

Политика Комитет ООН проголосовал против предложенного РФ переноса из Нью-Йорка "Большинство членов комитета проголосовало против предложения РФ о возможности переноса его работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву", - говорится в сообщении.

Общество Мужчину в Москве не пустили в самолет из-за слишком толстого кота Мужчину со слишком тяжелым котом не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Космос Высота орбиты МКС будет увеличена на 800 метров В результате средняя высота орбиты МКС увеличится на 800 метров и составит 416,6 километра.

Культура Александр Толмацкий оценил документальный фильм о Децле Российский продюсер Александр Толмацкий оценил документальный фильм «С закрытыми окнами» журналиста Романа Супера, посвящённый рэперу Децлу.