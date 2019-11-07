Экономика

РБКРБКМалый бизнес приблизился к стагнации

В прошлом году индекс RSBI тоже резко понизился во втором полугодии (см. инфографику). Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
Читать в источнике
Комментировать162
с чего всё началось

Малый бизнес приблизился к стагнации

Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).
РБКвчера в 22:04

Подробнее о событии

СМИ узнали о приближении малого и среднего бизнеса в РФ к стагнации

Московский Комсомолец01:29

Орешкин ответил на данные о малом бизнесе на грани стагнации

РБК07:44

Спрос в РФ падает вслед за доходами населения – Борис Титов

REGNUM06:43

Российский малый бизнес подобрался к стагнации

News.ru01:58

Российские власти объяснили депрессию бизнеса

Lenta.ru11:33

В России отметили стагнацию малого бизнеса

Национальная служба новостей00:45

Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Коммерсантъвчера в 22:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:47, Ашберн
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Политика

Экс-депутат Рады предрёк Украине энергетический коллапс

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждёт энергетический коллапс и «холодные бунты».
RT на русском 20:52
Общество

Сроки восстановления после паводка в Приангарье сорваны

Московский Комсомолец 21:24
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Политика

Зеленский признался в усталости от работы президентом

Владимир Зеленский признался, что настолько устаёт от работы президентом Украины, что зачастую в конце дня чувствует себя как «организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать».
News.ru 13:55
Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, что его жена «может получить леща»

Российский футболист Дмитрий Тарасов заявил, что его нынешняя жена может «получить леща».
Мойка78 16:12
Космос

Ученые впервые измерили скорость галактического ветра

Актуальные Новости 04:40
Общество

В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА

РИА Новости 14:48
Наука

В США идут испытания CRISPR-терапии рака

МедиаПоток 04:27
Общество

Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала

Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube.
РБК 20:25
Общество

Мужчину в Москве не пустили в самолет из-за слишком толстого кота

Мужчину со слишком тяжелым котом не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток.
Известия 16:53
Экономика

Китай назвал условие для достижения первой части торговой сделки с США

Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США.
Газета.Ru 08:29
Общество

Росгидромет перечислил повышающие риск смерти факторы

Факторы, увеличивающие риск преждевременной смерти человека, назвали специалисты Государственной геофизической обсерватории им. Воейкова, входящей в Росгидромет.
Политическая Экспертиза 21:33
Политика

Переговоры Путина с Токаевым начались в Омске

В Омске начались переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM 08:42
Общество

Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть

Согласно неблагоприятному прогнозу, миллениалов ждет 40-процентное увеличение смертности по сравнению с поколением Х в том же возрасте.
Телеканал 360° 04:25
Общество

В Госдуму внесли поправки о минимальном размере алиментов

Группа депутатов от «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект о выплате из бюджетов регионов алиментов детям, родители которых уклоняются от своих финансовых обязательств.
Газета Кемерова 20:45
Происшествия

СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове

Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, снявших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.
Российская газета 02:10
Экономика

В Счетной палате рассказали об освоении средств на нацпроекты

Наиболее низкий процент исполнения бюджета Счетная палата отмечает по федеральному проекту "Безопасность дорожного движения": по нему в 2019 году предусмотрены расходы в размере 10,77 млрд рублей, но за январь - сентябрь 2019 года было израсходовано только 5,2% или 557,6 млн рублей.
ТАСС вчера в 16:33
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму с ледяными дождями и туманом

В полдень 5 ноября температура воздуха достигла 10,6 градуса тепла, побив рекорд 140-летней истории метеонаблюдений.
РБК 19:18
Авто

Новый Toyota RAV4 начали производить в России

На заводе Toyota в Санкт-Петербурге началось серийное производство кроссовера RAV4 новой генерации.
Новые автомобили 10:30
Происшествия

Пожар в известной шашлычной в Кемерове попал на видео

Ночью в пятницу, 8 ноября, в Кемерове загорелась известная шашлычная «У Петровича». Инцидент произошёл на улице Ноябрьской, 70/5.
Газета Кемерова 20:24
Футбол

«Александрия» вырвала ничью в матче Лиги Европы с «Сент-Этьеном»

Футболисты украинской "Александрии" дома сыграли вничью с французским "Сент-Этьеном" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 17:21
Технологии

В России планируют создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Проект предполагает финансирование 24 млрд рублей, при этом 13,3 млрд рублей будут выделены из бюджета.
АБН 02:04
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Кино

Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти

Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
Культуромания 08:17
Гаджеты

Xiaomi презентовала свои первые умные часы Mi Watch

В целом «железо» в новинке соответствует часам под управлением Wear OS. На сайте раскрыли данные и про батарею часов.
Astera 05 ноября в 08:47
Космос

Boeing представила проект аппарата для высадки астронавтов на Луну

В Соединенных Штатах корпорация Boeing представила проект аппарата для высадки астронавтов на поверхность Луны, сообщается на сайте компании.
REGNUM вчера в 03:49
Происшествия

В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома

В Челябинской области организована проверка после выявления беременности у трех воспитанниц детского дома.
Российская газета вчера в 06:27
Шоу-бизнес

Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века

Телепрограмма 06:54
Хоккей

Овечкин оформил дубль во втором периоде матча с «Флоридой»

В середине второго периода ничья — 3:3. Капитан столичной команды Александр Овечкин поучаствовал во всех трёх голах своей команды — уже на 25-й секунде игры он отметился результативной передачей на Джона Карлсона, а на седьмой минуте второго периода забил сам с передачи Евгения Кузнецова.
Чемпионат 20:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное