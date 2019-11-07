Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).

с чего всё началось

В прошлом году индекс RSBI тоже резко понизился во втором полугодии (см. инфографику). Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Хоккей Сборные России и Финляндии начали первый матч Кубка Карьяла В Хельсинки стартовал матч Кубка Карьяла между сборной Финляндии и национальной командой России.

Транспорт Названа стоимость билетов на поезда в Крым Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

Общество Суд встал на сторону Кержакова в споре об алиментах с первой женой Горсуд встал на сторону экс-нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова в споре со своей первой супругой Марией Головой, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы в ряде заболеваний Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно проинформировала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения в России В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

Политика Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.

Происшествия Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.

Политика Президенту Казахстана понравился Омск Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Технологии Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.

Общество Минюст требует ликвидировать Совет тейпов ингушского народа Организацию потребовали исключить из государственного реестра юрлиц. Ранее Минюст уже требовал приостановить деятельность совета.

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Экономика Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж» Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.

Авто Объявили цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.

Политика МИД Украины направил ноту протеста России из-за гумпомощи в Донбасс МИД Украины направил России ноту протеста в связи с доставкой 7 ноября 90-го конвоя с партией гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Общество Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

Политика Газпром назвал условие сотрудничества с Украиной Условием заключения контракта на прокачку российского газа через территорию Украины стал отказ от любых судебных претензий со стороны Киева к Газпрому.

Общество МВД решило глушить сотовую связь в тюрьмах Министерство внутренних дел по итогам заседания 1 ноября поручило проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Спорт Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).