с чего всё началось

Срок подачи заявлений о получении субсидии на компенсацию части своих затрат пострадавших от пандемии коронавируса отраслей продлен до 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов РФ, передает ТАСС.

До 1 июля продлен прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель

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