с чего всё началось

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. Такое решение приняло правительство, сообщает Минфин.

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

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Экономика Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку. 70

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