Экономика
EastRussiaМалый бизнес в России приближается к стагнации
По их данным, за последний квартал значение индекса деловой активности малых и средних предприятий снизился до 50,9 пункта. При этом в прошлом году индекс также резко понизился во втором полугодии. Эксперты оценивали настроения бизнеса в трех отраслях – торговле, производстве и сфере услуг.
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с чего всё началось
Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).РБК06 ноября в 22:04
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СМИ узнали о приближении малого и среднего бизнеса в РФ к стагнации
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