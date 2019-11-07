Экономика
КоммерсантъМалый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте. Такой вывод следует из исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).
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с чего всё началось
Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).РБКвчера в 22:04
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Газета.Ru вчера в 21:55
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Коммерсантъ вчера в 18:04
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ТВ Центр вчера в 07:05
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ТАСС вчера в 02:15
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СМИ: Верховный суд оставил срок давности по налоговым преступлениям
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Газета.Ru 04 ноября в 13:44
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По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
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Новый День вчера в 19:14
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В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
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