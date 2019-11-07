Экономика
КоммерсантъМалый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте. Такой вывод следует из исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).
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с чего всё началось
Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).РБКвчера в 22:04
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«Примете закон — будет Детройт»: владелец «Высоцкого» призвал власти не повышать налог на имущество
Новых собственников не найти, — возмутился бизнесмен и владелец БЦ «Высоцкий» Андрей Гавриловский.
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РИА Новости 01:10
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Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия вчера в 15:33
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
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Происшествия
СК назвал версию покушения на адвоката в Кемерово
Представитель регионального главка СК ранее говорила, что пострадавший — соучредитель коллегии адвокатов Сергей Учитель.
РБК 00:15
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Главврач челябинской больницы уволен после умывания пациентки тряпкой
В соцсетях появилось видео, на котором уборщица вытирает пациентке лицо грязной тряпкой. Поводом для этого стали испражнения в палате.
REGNUM 01:55
Театры
Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве
News.ru вчера в 17:40
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Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
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В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Футбол
Алексей Миранчук повторил достижение Роналду в матче ЛЧ с «Ювентусом»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук смог повторить достижение форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду времен выступлений за мадридский "Реал".
Газета.Ru вчера в 18:53
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Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
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Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
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РБК вчера в 02:31
Происшествия
В Таиланде утонул турист из России
Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Политика
Путин рассказал о главном предназначении уникального оружия России
Ранее президент России выражал серьёзные опасения, что действия США по ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) способны привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений.
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
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РИА Новости 01:33
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Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой
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