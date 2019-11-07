Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).

с чего всё началось

Индекс основан на данных опроса руководителей компаний МСП и является индикатором экономической ситуации, который обновляется каждый квартал. По данным индекса RSBI, деловая активность российского малого и среднего бизнеса выросла в начале 2019 года.

Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Происшествия Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.

Общество На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.

Происшествия СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, снявших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.

Здоровье Первые симптомы рака печени назвали врачи Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).

Общество Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма» Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.

Кино Первый трейлер ремейка «Человека-невидимки» В сети появился дебютный трейлер ремейка «Человека-невидимки» от режиссёра «Астрала 3» и «Апгрейда» Ли Уоннелла.

Общество В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.

Спорт Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Кино У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.

Наука Стресс заставил лошадей меньше моргать и чаще дергать веком Канадские ученые выяснили, что маркером стресса у лошадей могут быть редкое моргание и частое подергивание века — точно так же, как и у людей.

Гаджеты Xiaomi презентовала первые умные часы Mi Watch Китайская компания Xiaomi сегодня презентовала свои первые умные часы, которые называются Mi Watch.

Политика Меркель не согласилась со словами Макрона о «смерти мозга» НАТО Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что не разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона относительно «смерти мозга» Североатлантического альянса, передает газета Die Welt.

Политика Президенту Казахстана понравился Омск Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Происшествия В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.

Хоккей Стал известен состав сборной России на стартовый матч Кубка Карьяла Сборная России проведет стартовый матч Кубка Карьяла против Финляндии. Стал известен состав российской команды.

Космос «Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.

Политика Видеоконференция Контактной группы может пройти 8 ноября Министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель ДНР в Минске Наталья Никонорова сообщила, что специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик дал добро на проведение внеочередной встречи Контактной группы в режиме видеоконференции.

Политика Шнуров через стих объяснил слова Путина об уникальном оружии Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение после слов президента России Владимира Путина об оборонном потенциале страны и уникальном оружии.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Кино Джеймс Дин появится в кино спустя 65 лет после смерти Впервые на экране американский актер появился в рекламе газированного напитка, а популярность к нему пришла после ролей в фильмах «К востоку от рая», «Гигант», «Бунтарь без причины».

Армия и оружие Бомбардировщики США пролетали возле Мурманской области Военно-воздушные силы США во время учений Bomber Task Force Europe 20-1 провели полеты у границы Мурманской области.

Общество В российских тюрьмах МВД заглушит сотовую связь Инициатива предполагает то, что сотовые операторы будут должны отключить услуги связи для номеров определенных абонентов.