Экономика
КоммерсантъМалый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Индекс основан на данных опроса руководителей компаний МСП и является индикатором экономической ситуации, который обновляется каждый квартал. По данным индекса RSBI, деловая активность российского малого и среднего бизнеса выросла в начале 2019 года.
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с чего всё началось
Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).РБК06 ноября в 22:04
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СМИ узнали о приближении малого и среднего бизнеса в РФ к стагнации
Московский Комсомолецвчера в 01:29
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