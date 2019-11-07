Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМалый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Индекс основан на данных опроса руководителей компаний МСП и является индикатором экономической ситуации, который обновляется каждый квартал. По данным индекса RSBI, деловая активность российского малого и среднего бизнеса выросла в начале 2019 года.
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Малый бизнес приблизился к стагнации

Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).
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При пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в МЧС.
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В СБП намерены упростить оплату онлайн-покупок до нескольких кликов

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Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
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Главными целями "красных дьяволов" являются Эрлинг Халанд (" РБ Зальцбург") и Джеймс Мэддисон (" Лестер").
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Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
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В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
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Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

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