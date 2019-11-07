Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМалый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Индекс основан на данных опроса руководителей компаний МСП и является индикатором экономической ситуации, который обновляется каждый квартал. По данным индекса RSBI, деловая активность российского малого и среднего бизнеса выросла в начале 2019 года.
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с чего всё началось

Малый бизнес приблизился к стагнации

Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).
РБКвчера в 22:04

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Малый бизнес в России приблизился к стагнации — СМИ

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Российский малый бизнес подобрался к стагнации

News.ru01:58

СМИ узнали о приближении малого и среднего бизнеса в РФ к стагнации

Московский Комсомолец01:29

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Lenta.ru02:24

В России отметили стагнацию малого бизнеса

Национальная служба новостей00:45

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:51

Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Коммерсантъвчера в 22:26
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У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Bimru.ru вчера в 07:26
Происшествия

Против укравших Дзюбу девушек возбуждено уголовное дело

Против девушек из Подольска, которые украли металлическую фигурку нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ "кража".
Газета.Ru 05 ноября в 11:01
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Политика

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РИА Новости 02:29
Футбол

Ракицкий объяснил решение о завершении карьеры в сборной Украины

ФАН вчера в 03:49
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СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Политика

Украина временно закрывает КПП на границе с Крымом

REGNUM 05 ноября в 13:49
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк высказалась о сборе денег на лечение

Семья Анастасии Заворотнюк высказалась о сборе средств на лечение актрисы.
Рамблер 00:11
Интернет

В WhatsApp поменялись настройки приватности

В мессенджере WhatsApp изменили настройки конфиденциальности для групп и обновили систему приглашения в беседы.
Газета.Ru 05:35
Происшествия

СК возбудил дело из-за допуска к штурвалу самолёта «ИрАэро» девушки

RT на русском 05:20
Политика

Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM вчера в 02:29
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Общество

Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой

Газета.Ru 05:29
Армия и оружие

Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией

Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.
RT на русском 03:39
Общество

Смольный может переименовать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит»

Смольный рассматривает возможность переименования станции метро «Новокрестовская» у нового стадиона на Крестовском острове в «Зенит».
REGNUM 04:33
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке (99 тысяч рублей) в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве (97 тысяч рублей), следует из данных Росстата за январь-сентябрь 2019 года.
Российская газета вчера в 05:08
Происшествия

При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек

В результате пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края по предварительным данным пострадали пять человек.
Газета.Ru 02:44
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Российская певица Наташа Королева дала откровенное интервью и рассказала, что потеряла ребенка из-за выложенных в Сеть интимных фотографий.
ФАН 02:25
Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей

В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Армия и оружие

Вашингтон выставил счет Сеулу за размещение войск США в Южной Корее

В ходе прошедших 5 ноября в Сеуле переговоров, посвященных распределению расходов на содержание американских войск в Южной Корее, США потребовали от своих партнеров 4,7 миллиарда долларов.
Daily Storm вчера в 22:04
Общество

Жаров предложил наказывать за покупку украденных персональных данных

Роскомнадзор планирует ввести наказания не только за незаконное распространение персональных данных, но и за их покупку и последующее использование.
РБК 04:34
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Происшествия

Глава пожарной части в Хакасии поджег дома подчиненных «для проверки»

Начальник пожарной части в хакасском селе Балыкса Иван Шнайдер подозревается в поджоге нескольких жилых домов.
Известия 06:00
Политика

Комитет солдатских матерей уволил руководителя

Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество

Верховный суд решил сохранить срок давности по налоговым преступлениям

Пленум Верховного суда исключил из рассмотрения спорное положение, подразумевающее отказ от срока давности по налоговым преступлениям.
Дума ТВ 03:38
Экономика

Джек Ма после ухода из Alibaba снова стал богатейшим жителем Китая

РБК 04:28
Политика

Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву

В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
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