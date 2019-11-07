Экономика
КоммерсантъМалый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Индекс основан на данных опроса руководителей компаний МСП и является индикатором экономической ситуации, который обновляется каждый квартал. По данным индекса RSBI, деловая активность российского малого и среднего бизнеса выросла в начале 2019 года.
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с чего всё началось
Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).РБКвчера в 22:04
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РИА Новости вчера в 22:02
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк высказалась о сборе денег на лечение
Семья Анастасии Заворотнюк высказалась о сборе средств на лечение актрисы.
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В WhatsApp поменялись настройки приватности
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Газета.Ru 05:35
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Армия и оружие
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Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.
RT на русском 03:39
Общество
Смольный может переименовать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит»
Смольный рассматривает возможность переименования станции метро «Новокрестовская» у нового стадиона на Крестовском острове в «Зенит».
REGNUM 04:33
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке (99 тысяч рублей) в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве (97 тысяч рублей), следует из данных Росстата за январь-сентябрь 2019 года.
Российская газета вчера в 05:08
Происшествия
При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек
В результате пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края по предварительным данным пострадали пять человек.
Газета.Ru 02:44
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Российская певица Наташа Королева дала откровенное интервью и рассказала, что потеряла ребенка из-за выложенных в Сеть интимных фотографий.
ФАН 02:25
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В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Армия и оружие
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В ходе прошедших 5 ноября в Сеуле переговоров, посвященных распределению расходов на содержание американских войск в Южной Корее, США потребовали от своих партнеров 4,7 миллиарда долларов.
Daily Storm вчера в 22:04
Общество
Жаров предложил наказывать за покупку украденных персональных данных
Роскомнадзор планирует ввести наказания не только за незаконное распространение персональных данных, но и за их покупку и последующее использование.
РБК 04:34
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Происшествия
Глава пожарной части в Хакасии поджег дома подчиненных «для проверки»
Начальник пожарной части в хакасском селе Балыкса Иван Шнайдер подозревается в поджоге нескольких жилых домов.
Известия 06:00
Политика
Комитет солдатских матерей уволил руководителя
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Верховный суд решил сохранить срок давности по налоговым преступлениям
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Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50