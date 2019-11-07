Экономика
РБКМалый бизнес приблизился к стагнации
В прошлом году индекс RSBI тоже резко понизился во втором полугодии (см. инфографику). Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
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с чего всё началось
Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).РБК06 ноября в 22:04
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СМИ узнали о приближении малого и среднего бизнеса в РФ к стагнации
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