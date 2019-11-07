Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМалый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Индекс основан на данных опроса руководителей компаний МСП и является индикатором экономической ситуации, который обновляется каждый квартал. По данным индекса RSBI, деловая активность российского малого и среднего бизнеса выросла в начале 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать172
с чего всё началось

Малый бизнес приблизился к стагнации

Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).
РБК06 ноября в 22:04

Подробнее о событии

Орешкин ответил на данные о малом бизнесе на грани стагнации

РБКвчера в 07:44

Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Коммерсантъ06 ноября в 22:26

Перед российским бизнесом замаячили трудные времена

Lenta.ruвчера в 02:24

Российский малый бизнес подобрался к стагнации

News.ruвчера в 01:58

СМИ узнали о приближении малого и среднего бизнеса в РФ к стагнации

Московский Комсомолецвчера в 01:29

В России отметили стагнацию малого бизнеса

Национальная служба новостейвчера в 00:45

Спрос в РФ падает вслед за доходами населения – Борис Титов

REGNUMвчера в 06:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:26, Вашингтон
Футбол

«Краснодар» одержал вторую победу над «Трабзонспором» в Лиге Европы

REGNUM 00:09
Происшествия

Пожар на нефтебазе в Новороссийске ликвидирован

Пожар на новороссийской нефтебазе «Грушевая» ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
REGNUM вчера в 03:08
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Общество

Росгидромет назвал семь городов с самым загрязненным воздухом в стране

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) выяснила, что в 90% городов России чистота воздуха не соответствует нормам.
Полит.ру вчера в 09:37
Происшествия

Девушка умерла в больнице после подростковых разборок на Уралмаше

Между подростками произошел конфликт, в результате которого серьезные травмы получила одна девушка.В Екатеринбурге еще 5 ноября произошла конфликтная ситуация между двумя группами подростков.
УралПолит.Ru вчера в 23:14
Наука

Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении

Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.
Волга-Медиа вчера в 20:49
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 06 ноября в 04:16
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА

РИА Новости вчера в 14:48
Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 15:00
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю

Министерство обороны России рассказало о разведывательной активности у российских границ за неделю.
iReactor вчера в 17:34
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 05 ноября в 01:03
Происшествия

Пилота «ИрАэро» отстранили от полетов за передачу штурвала девушке

Известия вчера в 10:04
Политика

Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Zuma\TASS Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс находится в коме из-за "смерти мозга".
РЕН ТВ вчера в 20:25
Шоу-бизнес

На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем

На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram опубликован снимок с супругом Петром Чернышевым.
ФАН вчера в 11:44
Хоккей

Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии

Счет в Суперсерии стал 2:1 в пользу канадских сборных. Молодежная сборная России свой следующий матч проведет 12 ноября со сборной OHL.
Матч ТВ вчера в 21:59
Гаджеты

Специалисты Роскачества выявили нового лидера в рейтинге смартфонов

В рейтинге лучших устройств определился новый лидер. Им стала модель iPhone 11 Pro Max.
Экономика сегодня 00:00
Хоккей

«Нью-Джерси» проиграл «Калгари», Гусев забил гол

Форвард гостей Никита Гусев записал на свое имя гол. Россиянин набрал 5 (4+1) очков в 11 матчах.
Матч ТВ вчера в 23:49
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Общество

Власти Кипра могут увеличить список лишенных «золотых» паспортов

Список из 26 владельцев «золотых» паспортов, которых власти Кипра лишают гражданства, может быть продлён.
REGNUM вчера в 18:13
Происшествия

Петербургские хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса

Доктор Питер вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

РИА Новости вчера в 10:13
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Экономика

Экспорт автомобилей из России вырос на треть

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь–декабрь) вырос почти на 30%.
Известия 06 ноября в 04:38
Фигурное катание

Туктамышева и Щербакова проведут тренировку на Гран-при Китая

Соревнования будут проходить в период с 8 по 10 ноября, а сегодня состоятся официальные тренировки.
Нева Спорт 06 ноября в 20:04
Общество

Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Происшествия

Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске

REGNUM вчера в 19:09
Общество

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс вчера в 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное