Общество

РБКРБКМалый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел разработчик ПО для управления бизнесом «Мегаплан» (есть в распоряжении РБК).
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с чего всё началось

Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Проблемы в индустрии моды и красоты отметили 61,6% участников исследования, в производственной сфере — 48,5%. Всего в опросе «Мегаплана» приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.
РБКвчера в 22:30

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Предприниматели назвали самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли

РИА Новости01:51

Российские бизнесмены назвали самые пострадавшие от пандемии отрасли

News.ruвчера в 23:24

В России перечислили отрасли, наиболее пострадавшие от COVID

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Российский бизнес отказался верить в перспективы

Lenta.ru01:22

Предприниматели назвали самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли

RT на русском01:28

Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

РБКвчера в 22:30

Предприниматели назвали самые пострадавшие из-за COVID-19 отрасли

Коммерсантъвчера в 23:06
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Происшествия

Игрок «Челси» Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина

Лондон, 18 мая 2020, 08:59 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина.
REGNUM 01:59
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Общество

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
60
Общество

Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве

В столице еще 1 423 пациента вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 02:23
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Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
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Шоу-бизнес

Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией

Bimru.ru 02:13
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Общество

Московским школьникам выставили годовые оценки

Московским школьникам 15 мая выставили годовые оценки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 00:15
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Финансы

Рубль опустился к доллару и евро

Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
Общество

РБК: банки не смогут защитить алименты от взыскания по долгам

Банки опасаются, что под принудительное погашение долгов попадут алименты на детей, которые получают должники, а это запрещено законом, пишет РБК.
Коммерсантъ 02:28
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Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
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Общество

Воробьев объяснил, какие ограничения снимут в Подмосковье с 18 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев разместил в своем профиле в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором написал, что с 18 мая в Подмосковье будет запущена работа промышленных предприятий, возобновится строительство.
Журналистская правда вчера в 10:35
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Общество

Регионы хотят ужесточить правила торговли алкоголем в жилых домах

Примерно половина российских регионов готовит более жесткие по сравнению с федеральными ограничения на торговлю алкоголем в барах, кафе и ресторанах, расположенных в жилых домах, сообщила газета "Коммерсант".
РИА Новости 03:07
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Технологии

Сибирскому отделению РАН исполнилось 63 года

Новосибирск, 18 мая 2020, 06:36 — REGNUM Сибирскому отделению Российской академии наук (СО РАН) сегодня, 18 мая, исполняется 63 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:36
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Экономика

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
1,7K
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
6,3K
Фигурное катание

Команда Тутберидзе поздравила Загитову с совершеннолетием

Поздравления спортсменке направила в том числе команда тренера Этери Тутберидзе, у которой занималась Загитова.
РБК 03:10
Общество

В России остановился рост распространения коронавируса

В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:41
3,3K
Общество

В Ленобласти два ТЦ «Мега» закрылись после двух дней работы

Два торговых центра "Мега", открывшиеся под Санкт-Петербургом два дня назад, снова закрыли свои двери.
Life.ru вчера в 14:22
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Политика

Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности от коронавируса в РФ

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вышедшую с прежним заголовком статью, вспомнила слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса якобы «распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок».
Rambler News Service вчера в 01:46
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Экономика

Оснований для появления «дыр» в банках не увидел глава АКРА

Глава АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что в условиях кризиса вряд ли придется «заливать триллионами рублей» банковский сектор.
Live24 02:45
Общество

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
РБК 00:00
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Происшествия

В Канаде разбился военный самолет

В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.
РБК вчера в 17:17
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Общество

Эксперты Роскачества обнаружили в фасованных креветках мышьяк

Как подчеркнула заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, если он не превышает допустимый уровень содержания.
REGNUM 02:37
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Фигурное катание

Двукратный чемпион мира высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Андрей Миненков прокомментировал конфликт Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной.
Газета.Ru вчера в 23:59
1
Политика

В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии

По меньшей мере 116 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа, сообщает австралийский телеканал SBS News со ссылкой на главу МИД Австралии Марис Пейн.
РИА Новости 02:50
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Здоровье

Почти две тысячи подмосковных медиков заразились коронавирусом

Почти две тысячи медиков в Подмосковье заразились коронавирусом, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
РИА Новости вчера в 20:55
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Происшествия

В Екатеринбурге выявили коронавирус у сотрудников скорой помощи

REGNUM 02:47
17
Общество

Обнаружена техническая ошибка: Минздрав о выплатах медикам Прикамья

Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова сообщила, что причиной этому стала техническая ошибка.
РБК Пермский край 01:50
16
Общество

Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
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Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
91
Общество

Более трети американцев отказались покупать товары «Сделано в Китае»

Более трети жителей США не намерены покупать какие-либо товары китайского производства.
РБК 02:52
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