Общество
РБКМалый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Проблемы в индустрии моды и красоты отметили 61,6% участников исследования, в производственной сфере — 48,5%. Всего в опросе «Мегаплана» приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел разработчик ПО для управления бизнесом «Мегаплан» (есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 22:30
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В Улан-Удэ пропали мальчики 9 и 10 лет
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В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
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Финал сериала «Сверхъестественное» покажут осенью
Новые серии «Сверхъестественного» выйдут осенью и станут финальными в сериале, сообщил президент The CW Марк Педовиц.
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Коммерсантъ 02:06
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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
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В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
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Газета.Ru вчера в 14:32
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа
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Военное дело вчера в 10:07
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В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
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Способы повысить качество работы смартфона перечислены
Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал агентству «Прайм» о том, что во избежание низкой производительности смартфона нужно регулярно высвобождать его память.
МедиаПоток вчера в 04:15
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости вчера в 08:07
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Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
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Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Lenta.ru вчера в 20:31
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В Татарстане открывают музеи, бассейны и фитнес-центры
В Татарстане с 18 мая начинают работу фитнес-центры и бассейны.
Про Город Казань вчера в 23:05
Кино
Махершала Али опубликовал первое фото в образе Блэйда
Российская газета вчера в 12:45
Политика
На Украине испугались «энергетической экспансии» России
Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков считает, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества.
Lenta.ru 01:01
Происшествия
В Екатеринбурге 7 сотрудников скорой заразились коронавирусом
Семь сотрудников скорой помощи подстанции №3, расположенной в Екатеринбурге на Уралмаше, заразились коронавирусом.
Уральский меридиан 01:53
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
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Компания Microsoft допустила утечку данных, в результате которой инсайдеры рассказали новые детали о готовящемся к выпуску обновлении.
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Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
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ToDay News Ufa вчера в 09:55
Общество
В Ростовской области продолжают действовать ограничения
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не отменил действующие в регионе ограничения на работу ряда бытовых услуг, магазинов непродовольственных товаров, а также на занятия физической культурой.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:20
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В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
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REGNUM 01:22
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«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания.
Live24 вчера в 02:44
Общество
Московские власти вернут самозанятым 495 млн рублей
Московские власти вернут самозанятым гражданам 495 млн рублей налогов, уплаченных в 2019 году.
Известия 00:52
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Архивное фото Аллегровой без парика и грима появилось в Сети
Аллегрова запечатлена без привычного парика и обильного макияжа. На фото она стоит рядом с Богдановичем, а также общей знакомой.
Народные новости вчера в 11:09