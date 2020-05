Новые серии «Сверхъестественного» выйдут осенью и станут финальными в сериале, сообщил президент The CW Марк Педовиц.

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».