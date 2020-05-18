Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел разработчик ПО для управления бизнесом «Мегаплан» (есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

Проблемы в индустрии моды и красоты отметили 61,6% участников исследования, в производственной сфере — 48,5%. Всего в опросе «Мегаплана» приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.

Политика На Украине призвали переименовать страну в Русь Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь. 73

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 1,3K

Гаджеты Realme подтвердила выпуск нового флагмана X50 Pro Player Edition Речь идет о 25 мая нынешнего года. Кодовое название смартфона Realme X50 Pro Player Edition – «Бегущий по лезвию».

Кино Финал сериала «Сверхъестественное» покажут осенью Новые серии «Сверхъестественного» выйдут осенью и станут финальными в сериале, сообщил президент The CW Марк Педовиц. 15

Армия и оружие Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о характеристиках «супер-пупер-ракеты», о которой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. 24

Гаджеты Способы повысить качество работы смартфона перечислены Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал агентству «Прайм» о том, что во избежание низкой производительности смартфона нужно регулярно высвобождать его память. 64

Политика В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет". 3

Общество Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд». 422

Политика На Украине испугались «энергетической экспансии» России Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков считает, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества. 2

Общество Forbes перечислил самые недооцененные города России Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан. 106

Общество В Ростовской области продолжают действовать ограничения Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не отменил действующие в регионе ограничения на работу ряда бытовых услуг, магазинов непродовольственных товаров, а также на занятия физической культурой. 230

Армия и оружие В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре» Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь». 776