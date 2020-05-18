Общество
РБКМалый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Проблемы в индустрии моды и красоты отметили 61,6% участников исследования, в производственной сфере — 48,5%. Всего в опросе «Мегаплана» приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел разработчик ПО для управления бизнесом «Мегаплан» (есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 22:30
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Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
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Коммерсантъ вчера в 22:06
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Оренбург, 18 мая 2020, 07:23 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции граждан продлен по 31 мая.
REGNUM 00:23
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В отношении обвиняемого в убийстве жителя Вольска возбуждены еще два уголовных дела.
Взгляд-инфо 01:12
Политика
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Традиционно, разрешение 360p и 480p звалось SD (Standard Definition, стандартная чёткость), а 720p и выше — HD.
iXBT.com вчера в 23:31
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РБК 01:00
Кино
Кинокритик спрогнозировал популярность комедий после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров.
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Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
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Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме.
Ведомости вчера в 17:06
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Премьера новых серий мультипликационного сериала "Смешарики" состоится 18 мая на платформе "КиноПоиск HD".
Накануне.Ru вчера в 20:58
Армия и оружие
В США испугались нового «морского монстра» из России
Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:08
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Новый кроссовер Honda Breeze, вышедший на китайский рынок в ноябре 2019 года, до сих пор пользуется ажиотажным спросом.
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РИАМО 16 мая в 06:54
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
РИА Новости вчера в 10:18
Здоровье
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RT на русском вчера в 21:41
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Российская газета 00:38
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
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Национальная служба новостей вчера в 09:09
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Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
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Известия вчера в 18:20
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Газета.Ru вчера в 22:43
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
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Компания Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10
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Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
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Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки.
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