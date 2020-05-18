Общество

РБКРБКМалый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Проблемы в индустрии моды и красоты отметили 61,6% участников исследования, в производственной сфере — 48,5%. Всего в опросе «Мегаплана» приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось

Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел разработчик ПО для управления бизнесом «Мегаплан» (есть в распоряжении РБК).
РБКвчера в 22:30

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Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

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Предприниматели назвали самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли

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Предприниматели назвали самые пострадавшие отрасли из-за COVID-19

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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 15 мая в 11:09
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС вчера в 11:34
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Общество

Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
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Общество

В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ вчера в 22:06
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 16 мая в 07:13
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская считает свою дочь предательницей

66-летняя певица не может простить свою дочь, считая, что Татьяна ее оклеветала.
Uznayvse.ru вчера в 18:20
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Общество

В Оренбуржье режим самоизоляции продлён до начала лета

Оренбург, 18 мая 2020, 07:23 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции граждан продлен по 31 мая.
REGNUM 00:23
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Происшествия

Убийство молодой женщины в Вольске. Возбуждены еще два дела

В отношении обвиняемого в убийстве жителя Вольска возбуждены еще два уголовных дела.
Взгляд-инфо 01:12
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Технологии

YouTube переосмыслил HD и порушил многолетнюю традицию. Разрешение 720p больше не котируется

Традиционно, разрешение 360p и 480p звалось SD (Standard Definition, стандартная чёткость), а 720p и выше — HD.
iXBT.com вчера в 23:31
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Общество

Банки указали властям на угрозу списания алиментов по долгам

Российские банки сомневаются, что смогут корректно отслеживать поступления на счета россиян алиментов, которые по закону нельзя взыскивать для погашения долгов, следует из писем Ассоциации банков России (АБР) в адрес Минюста и Центробанка (есть у РБК).
РБК 01:00
Кино

Кинокритик спрогнозировал популярность комедий после пандемии

После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров.
Известия 01:34
Происшествия

В Канаде разбился военный самолет

РБК вчера в 17:17
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Экономика

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме.
Ведомости вчера в 17:06
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Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет после десятилетнего перерыва

Премьера новых серий мультипликационного сериала "Смешарики" состоится 18 мая на платформе "КиноПоиск HD".
Накануне.Ru вчера в 20:58
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Армия и оружие

В США испугались нового «морского монстра» из России

Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:08
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Музыка

Определена величайшая песня в истории Евровидения

ToDay News Ufa вчера в 16:40
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Авто

Кроссовер Honda Breeze пользуется ажиотажным спросом

Новый кроссовер Honda Breeze, вышедший на китайский рынок в ноябре 2019 года, до сих пор пользуется ажиотажным спросом.
Автоновости дня вчера в 05:00
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Общество

Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая

В Москве из-за коронавируса действует режим самоизоляции, во время которого жители могут покидать свои дома только по веским причинам.
РИАМО 16 мая в 06:54
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Общество

В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp

Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
РИА Новости вчера в 10:18
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Здоровье

Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом

У почти 2 тыс. медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни.
RT на русском вчера в 21:41
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Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

Российская газета 00:38
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей вчера в 09:09
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Экономика

Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы

Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости вчера в 01:00
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Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
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Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
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Игры

К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

Игромания.ру 16 мая в 15:54
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Технологии

Компания Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10

Компания Microsoft допустила утечку данных, в результате которой инсайдеры рассказали новые детали о готовящемся к выпуску обновлении.
iReactor вчера в 03:55
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области

Газета.Ru вчера в 17:34
Шоу-бизнес

Марина Кравец показала редкое фото с мужем

Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки.
Аргументы недели вчера в 05:19
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