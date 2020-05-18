Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел разработчик ПО для управления бизнесом «Мегаплан» (есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

Проблемы в индустрии моды и красоты отметили 61,6% участников исследования, в производственной сфере — 48,5%. Всего в опросе «Мегаплана» приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.

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