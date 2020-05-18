Коронавирус
РБКМалый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Всего в опросе "Мегаплана" приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса, Легче всего, по мнению респондентов, кризис переживают игроки IT-индустрии (так считает 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%), а также медицина (37,1%).
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Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Музыка
Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020».
Lenta.ru 16 мая в 21:36
Политика
Помпео: США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом
Globallookpress США направили в РФ для помощи в борьбе с коронавирусом аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции.
РЕН ТВ вчера в 16:58
Игры
Автор ужастика Scorn: главным преимуществом Xbox Series X и PS5 будет CPU, а не SSD
Ужастик Scorn, разрабатываемый студией Ebb Software, должен был стать первой из двух частей дилогии для Xbox Series X и ПК.
3DNews 16 мая в 13:36
Общество
ЕГЭ по базовой математике в этом году отменили
Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова объяснила, почему было принято решение об отмене ЕГЭ по базовой математике.
ФедералПресс вчера в 06:08
Здоровье
На Алтае выявили два новых случая заражения коронавирусом
Усть-Канский район, Алтай, 18 мая 2020, 06:54 — REGNUM В Горном Алтае в ночь на понедельник, 18 мая, выявили два новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:54
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Регионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах
Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах.
Ведомости вчера в 19:53
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей вчера в 09:09
Общество
Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к «нормальному ритму»
Всего в Москве к настоящему моменту зафиксированы 142 824 случая коронавируса, общее число жертв инфекции в столице составило 1580 человек.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
Аксёнов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Узбекистана
Вернувшиеся вчера из Узбекистана крымчане вели себя по-свински.
Вести Крым вчера в 03:22
Происшествия
Работника автосервиса 10 дней удерживали в неволе за разбитые «Жигули»
Сотрудника станции технического обслуживания в Чите десять дней продержали запертым в помещении автосервиса в качестве наказания за ущерб, нанесенный автомобилю работодателя.
Известия 00:43
Кино
После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков»
МТВ онлайн вчера в 22:51
Игры
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six
Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ вчера в 15:13
Общество
Названы отличия попавшего в Россию штамма коронавируса от других
Попавший в Россию «ирано-европейский» штамм коронавируса гораздо «злее» вариаций, распространенных в других частях света.
Известия вчера в 22:01
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
Футбол
Президент ФНЛ объяснил решение о досрочном завершении чемпионата
Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов объяснил решение о досрочном завершении первенства в сезоне-2019/20.
RT на русском вчера в 11:41
Политика
Советник Трампа обвинил КНР в распространении COVID-19 через туристов
Советник президента США по торговой политике Питер Наварро 17 мая осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру.
Известия вчера в 20:22
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией
Пятый канал вчера в 02:14
Общество
Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшие дни
По словам Романа Вильфанда, руководителя «Гидромета» России, температура в Центральной России в ближайшие 6 дней будет ниже нормы на 3-4 градуса, сообщает «ТАСС».
SMINEWS в Иванове вчера в 17:52
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС вчера в 11:34
Армия и оружие
На бесчинства ВСУ за два дня пожаловались сотни тысяч украинцев
Луганск, 17 мая 2020, 23:54 — REGNUM Более полумиллиона жалоб на бесчинства ВСУ поступили за два дня в украинское минобороны, сообщает 17 мая «ЛуганскИнформЦентр».
REGNUM вчера в 16:54
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 71 случай коронавируса
Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество случаев увеличилось до 1652, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:06
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Общество
В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 16 мая в 04:11
Общество
Попова не исключила открытия сезона отдыха летом 2020 года
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 мая заявила, что надеется на возможность открытия в 2020 году сезона отдыха на российских курортах.
News.ru вчера в 04:19