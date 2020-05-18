Общество
Life.ruБизнес назвал самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли
Большинство представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что наибольшие убытки из-за пандемии коронавируса понесла ресторанная отрасль. Согласно опросу разработчика ПО для управления бизнесом "Мегаплан", такого мнения придерживается 82,9% респондентов.
Читать в источнике
Оценить330
с чего всё началось
Проблемы в индустрии моды и красоты отметили 61,6% участников исследования, в производственной сфере — 48,5%. Всего в опросе «Мегаплана» приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.РБКвчера в 22:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 10:49
Игры
Продажи Minecraft превысили 200 миллионов копий
CyberSport.ru 10:26
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Политика
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
Политика
Путин заявил о непростой ситуации с коронавирусом в Дагестане
Эпидемиологическая обстановка в Республике Дагестан непростая, система здравоохранения работает напряженно, признал президент РФ Владимир Путин.
NewInform 07:16
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о курортном сезоне в 2020 году
Две ближайшие недели могут повлиять на дальнейшее развитие коронавирусной ситуации в стране.
Bash.News 09:19
Недвижимость
Коронавирус изменит цены на недвижимость
Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM Вторичное жильё Исторически в России объём сделок на вторичном рынке превосходил объём сделок на первичном, но после введённых правительством стимулов тренд изменился.
REGNUM 06:24
Происшествия
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости 05:01
Общество
На заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ сменилось руководство
На Уральском приборостроительном заводе (УПЗ; входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), который производит аппараты искусственной вентиляции легких ИВЛ «Авента-М», второй раз за две недели назначен новый временный гендиректор, им стал Александр Морозов.
Коммерсантъ 10:08
Происшествия
Под Казанью с наркотиками задержали мирового судью и сотрудника МЧС
Задержанные предъявили документы сотрудника МЧС и мирового судьи одного из районов Казани, утверждают источники "Реального времени".
Реальное время вчера в 10:19
Общество
Испания может начать принимать иностранных туристов с конца июня
Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране, заявил в интервью телеканалу TVE министр транспорта Хосе Луис Абалос.
ПРАЙМ 08:25
Общество
В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей
Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
ТАСС 05:26
Общество
Большинство россиян сочли коронавирус опаснее сезонного гриппа
Каждый второй россиянин считает, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп.
Известия 10:36
Здоровье
Доктор Мясников назвал странные особенности коронавируса
Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников обозначил две странные особенности коронавирусной инфекции.
Взгляд.ру 11:18
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Газета.Ru вчера в 01:15
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Футбол
«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»
Москва, 18 мая 2020, 18:13 — REGNUM Московский «Спартак» воспользовался опцией выкупа форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.
REGNUM 11:13
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома
Стена пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе, на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила в понедельник Госслужба Украины по ЧС.
РИА Новости 10:51
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии.
РИА Новости 10:23
Шоу-бизнес
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями
Актеры Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями.
Lenta.ru 10:00
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Происшествия
Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН
Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:43
Здоровье
Врачи курской БСМП написали открытое письмо губернатору
По словам начальника управления организации и развития медицинской помощи Евгения Гориводского, 19 мая в Курске откроются еще два таких стационара: на базе БСМП и бывшего корпуса онкодиспансера, расположенного неподалеку.
Друг для друга (Курск) 10:50
Общество
Коронавирус выявили уже у шести депутатов Госдумы
С начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у шести депутатов Госдумы, сообщила советник председателя нижней палаты Анастасия Кашеварова.
Life.ru 10:34
Происшествия
Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, об этом телеканалу НТВ рассказала мать Максима, Юлия Карева.
РИА Новости 11:25