Общество
ФАНМалый и средний бизнес освободят на полгода от уплаты налогов и сборов
Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
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Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи
Российская газетавчера в 03:09
Пострадавший от COVID-19 малый и средний бизнес в РФ получит отсрочку от налогов
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Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие 6 месяцев
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Российская газета вчера в 22:36
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Спорт-Экспресс вчера в 11:00
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Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска
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Вести.Ru вчера в 03:35
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Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
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