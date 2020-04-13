Общество

ФАНФАНМалый и средний бизнес освободят на полгода от уплаты налогов и сборов

Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
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Кабмин утвердит годовую рассрочку по налогам, уплата которых была отложена

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Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
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Каррера — о словах Глушакова: «Что только не сделаешь ради внимания»

Главный тренер АЕК Массимо Каррера ответил на слова полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова.
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Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко снова ввел запрет на работу рынков во время карантина.
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Terraria выпустили 16 мая 2011 года, так что дата релиза финального апдейта на выбрана неслучайно, в этот день игре исполнится девять лет.
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,9 миллиона

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