Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости

Эксперт: энергия ветра и солнца скоро станет дешевле других видов топлива

На протяжении многих лет стоимость технологий снижается, а эффективность растет. В силу развития технологий, их удешевления.В источнике
РИА Новости
Апрал
ОГТРК Ямал-Регион
Телеканал 360°
Актуальные Новости
News.ru
ТК Звезда
Live24
Народные новости
Политическая Экспертиза
ФАН
Московский Комсомолец
Царьград
С чего всё началось

Эксперт: энергия ветра и солнца скоро станет дешевле других видов топлива

Эксперт отметила, что в последние 10 лет стоимость газовой генерации снизилась приблизительно на 30%, в то время как стоимость ветрогенерации - в три раза, а стоимость солнечной генерации - в 10 раз.
РИА Новости22:38

Подробнее о событии

Эксперт назвал источник энергии в России - дешевле газа

Царьград01:54

Ветряная и солнечная энергии скоро станут самыми дешевыми видами топлива

ФАН01:34

Эксперт: энергия ветра и солнца скоро станет дешевле других видов топлива

РИА Новости22:38

Зеленая энергия в будущем станет дешевле других видов топлива

Телеканал 360°23:15

Ближайшие перспективы: когда энергия солнца и ветра в РФ станет дешевле угля и газа

ТК Звезда22:59

Эксперт посчитала, что в России энергия ветра и солнца может стать дешевле угля и газа

Московский Комсомолец22:57

Назван источник энергии, который вытеснит газ в России

News.ru23:27
Интересное

Bentley анонсировала премьеру нового седана Continental GT Speed 2022 года

Через целых два с половиной года после появления самых последних шпионских фотографий нового седана компании Bentley Continental GT Speed 2022 года британский бренд наконец-то показал первый тизер, который продвигает презентацию этой более спортивной версии машины.
SM News17 марта в 05:48