Эксперт: энергия ветра и солнца скоро станет дешевле других видов топлива
На протяжении многих лет стоимость технологий снижается, а эффективность растет. В силу развития технологий, их удешевления.В источнике
С чего всё началось
Эксперт: энергия ветра и солнца скоро станет дешевле других видов топлива
Эксперт отметила, что в последние 10 лет стоимость газовой генерации снизилась приблизительно на 30%, в то время как стоимость ветрогенерации - в три раза, а стоимость солнечной генерации - в 10 раз.
РИА Новости22:38
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Московский Комсомолец22:57