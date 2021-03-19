Малый и средний бизнес поддержит развитие возобновляемой энергии в РФ
Ланьшина подчеркнула необходимость развивать свои технологии и разрабатывать свою технологическую базу. Она считает, что продвижение экологичных источников энергии будет происходить благодаря малому и среднему бизнесу. Так как в первую очередь они платят больше всего за топливо.В источнике
С чего всё началось
Эксперт: энергия ветра и солнца скоро станет дешевле других видов топлива
На протяжении многих лет стоимость технологий снижается, а эффективность растет. В силу развития технологий, их удешевления.
РИА Новости22:38