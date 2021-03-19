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Экономика сегодня

Малый и средний бизнес поддержит развитие возобновляемой энергии в РФ

Ланьшина подчеркнула необходимость развивать свои технологии и разрабатывать свою технологическую базу. Она считает, что продвижение экологичных источников энергии будет происходить благодаря малому и среднему бизнесу. Так как в первую очередь они платят больше всего за топливо.В источнике
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На протяжении многих лет стоимость технологий снижается, а эффективность растет. В силу развития технологий, их удешевления.
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Фрегат ВМФ РФ «Адмирал флота Касатонов» ворвался на учения НАТО в Средиземном море

Фрегат ВМФ РФ «Адмирал Касатонов», завершив заход в порт Лимасол Республики Кипр, прибыл в район острова Крит в Средиземном море, поблизости от которого проводятся масштабные военно-морские учения НАТО с участием ударной группы кораблей ВМС США и авианосцем «USS Eisenhower».
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В обращении в Генпрокуратуру и ФАС эксперты указали, что несертифицированные средства защиты несут «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19».
РБК00:00