Ланьшина подчеркнула необходимость развивать свои технологии и разрабатывать свою технологическую базу. Она считает, что продвижение экологичных источников энергии будет происходить благодаря малому и среднему бизнесу. Так как в первую очередь они платят больше всего за топливо.

С чего всё началось Эксперт: энергия ветра и солнца скоро станет дешевле других видов топлива На протяжении многих лет стоимость технологий снижается, а эффективность растет. В силу развития технологий, их удешевления. РИА Новости 22:38