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Газета.RuГазета.RuМалый и средний бизнес получат отсрочку на выплату страховых взносов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении правительства ввести мораторий на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает РИА "Новости". Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей.
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