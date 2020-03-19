Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении правительства ввести мораторий на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает РИА "Новости". Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей.

Малый и средний бизнес получат отсрочку на выплату страховых взносов

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