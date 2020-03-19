Коронавирус

BFM.ruBFM.ruКабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату. Кроме того, вводится отсрочка уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать549

Подробнее о событии

Мишустин объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы

Ведомостивчера в 04:43

Малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

РИА Новостивчера в 07:23

Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

ТАССвчера в 04:54

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

РБКвчера в 04:48

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

RT на русскомвчера в 12:42

Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов

Интерфаксвчера в 04:28

В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса

Известиявчера в 04:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:07, Ашберн
Общество

ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Газета.Ru 04:03
Энергетика

WSJ: Техас думает ограничить нефтедобычу впервые с 1970-х годов

Руководители ряда нефтяных компаний обратились к регуляторам нефтяной отрасли Техаса с предложением ограничить добычу, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Ведомости вчера в 16:43
Политика

ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
ТАСС 04:51
Здоровье

Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19

Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 04:56
Происшествия

Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета

В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Газета.Ru 04:52
Технологии

Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона

В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
РЕН ТВ 18 марта в 20:52
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Lenta.ru 02:24
Политика

В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
РИА Новости вчера в 10:34
Гаджеты

Sony презентовала PlayStation 5

Новая игровая консоль Sony PlayStation 5 обзаведется улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей приставкой.
Gazeta.SPb вчера в 17:21
Энергетика

США мягко пригрозили Саудовской Аравии из-за обвала нефти

Группа из 13 сенаторов США намекнула в своем письме, что в случае продолжения увеличения добычи нефти многолетнее стратегическое партнерство двух стран может быть подорвано.
МонаВиста вчера в 11:40
Игры

Bethesda по ошибке оставила DOOM Eternal без защиты Denuvo

В DSOGaming обратили внимание, что в папке DOOM Eternal для Bethesda Launcher на самом деле присутствуют два исполняемых файла — один с Denuvo (весом 450 Мбайт) и другой без неё (весом всего 67 Мбайт).
3DNews 02:44
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс вчера в 12:14
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе

Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Вести.Ru 04:15
Общество

Вводятся новые правила оформления карантинных больничных

С 20.03.2020 до 01.07.2020 будут действовать временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты больничных пособий в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавируса.
Главная книга 18 марта в 12:01
Общество

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
RT на русском вчера в 09:17
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили об одном погибшем за сутки в Донбассе

Украина.ру 01:55
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Дерипаска: Россия выбрала самую «жесткую» для людей стратегию борьбы с коронавирусом — «нам всем нужно переболеть»

Что еще известно:Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне выделили две стратегии борьбы с коронавирусом в мире: подавления и смягчения.
Snob.ru 04:43
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Общество

Взимание системой «Платон» платы с грузовиков могут приостановить

Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф и разрабатывает меры поддержки отраслей экономики, столкнувшихся со сложностями из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 02:46
Политика

На Украине заявили о риске гибели страны

Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 22:15
Общество

Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Известия 03:20
Общество

В Москве убирают памятник маршалу Жукову

В Москве демонтируют памятник маршалу Георгию Жукову перед Историческим музеем. Об этом сообщает Telegram-канал "Архитектурные излишества".
Газета.Ru 04:38
Наука

В России начали испытания вакцины против коронавируса

В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре.
РИА Новости 04:59
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб

Московский Комсомолец вчера в 06:43
Политика

Власти Киева планируют ввести в городе режим чрезвычайной ситуации

В Киеве из-за распространения коронавируса в ближайшее время могут ввести режим чрезвычайной ситуации.
News.ru 03:50
Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

В Пскове женщину с подозрением на COVID-19 госпитализировали через суд

С иском к пожилой женщине обратился главный санитарный врач Псковской области. Суд требование истца удовлетворил.
Российская газета 04:10
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек

REGNUM 02:45
Энергетика

Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель

В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Экономика сегодня вчера в 13:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное