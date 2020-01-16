Общество
Капитал страныМалый и средний бизнес получит налоговую отсрочку на год
Напомним, что ранее предприятиям малого и среднего бизнеса была предоставлена возможность по отсрочке уплаты всех налогов (за исключением НДС) и страховых взносов сроком на шесть месяцев.
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Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи
Российская газетавчера в 03:09
Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие 6 месяцев
Интерфаксвчера в 02:45
Пострадавший от COVID-19 малый и средний бизнес в РФ получит отсрочку от налогов
Газета.Ruвчера в 03:04
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Piter.tv 04:44
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Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.
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Гендиректор «Зенита» отреагировал на информацию об интересе к Ругани
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Америка ждет нового пика инфицирования ближе к зиме. США предрекли вторую волну коронавируса.
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Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
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