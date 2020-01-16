Общество

Капитал страныКапитал страныМалый и средний бизнес получит налоговую отсрочку на год

Напомним, что ранее предприятиям малого и среднего бизнеса была предоставлена возможность по отсрочке уплаты всех налогов (за исключением НДС) и страховых взносов сроком на шесть месяцев.
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Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи

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Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие 6 месяцев

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ТАССвчера в 02:56

Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов

РИА Новостивчера в 02:51

Пострадавший от COVID-19 малый и средний бизнес в РФ получит отсрочку от налогов

Газета.Ruвчера в 03:04
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Общество

Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке

Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
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Коронавирус подтвердили ещё у восьми человек в Свердловской области

В Свердловской области диагноз "коронавирусная инфекция" был подтверждён ещё у восьми человек.
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Шоу-бизнес

42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы

Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
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Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия

Первое место занял трек Happy Фарелла Уильямса. Составлен рейтинг самых популярных песен десятилетия.
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Общество

В России разрабатывают нового боевого робота «Соратник»

Первый этап опытно-конструкторской работы по разработке семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» для Министерства обороны начался в России.
Военное дело 04:11
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Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию на самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи рекомендовал людям, находящимся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, принимать пищу часто и маленькими порциями, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
ТАСС 00:57
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Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
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Общество

МЧС и Росгвардия получили право штрафовать за несоблюдение режима ЧС

Сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии получили право составлять протоколы за ненадлежащее поведение во время действия режима ЧС.
Рифей-Пермь вчера в 10:00
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Общество

В России за сутки от коронавируса умерло 22 человека

За последние сутки в России от коронавируса COVID-19 умерло 22 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:38
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Происшествия

СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
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Религия

РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома

В Московском патриархате предложили верующим в условиях карантина из-за коронавируса совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях.
РИА Новости 03:26
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Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
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Политика

Найти виновных в пандемии коронавируса пообещал Помпео

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что крайне расстроен тем, что КНР вовремя не сообщила о проблеме коронавируса, дав ему такое широкое распространение по всему миру.
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Происшествия

Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500

Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ 12 апреля в 03:23
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Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Коммерсантъ 04:21
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Здоровье

Коронавирусом в Красноярском крае заболел еще 21 человек

В Красноярском крае количество больных коронавирусом увеличилось еще на 21 человека.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото

13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
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Общество

«Яндекс.Карты» показывают очереди в магазинах

"Яндекс.Карты" начали показывать, сколько человек стоит в очереди в супермаркете. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
Piter.tv 04:44
Армия и оружие

В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков

Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.
REGNUM 12 апреля в 19:10
Экономика

Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 03:19
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребенка

Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в Instagram рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
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Космос

Ученый назвал места на Марсе, где смогут жить люди

Человечество сможет жить на Марсе в районах с искусственно созданными благоприятными условиями, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.
РИА Новости вчера в 02:18
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Общество

В Татарстане выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом

По официальным данным на 14 апреля, в республике Татарстан выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусной инфекции за последние сутки.
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Общество

Теннисист Сафин предрек массовое чипирование людей

Российский теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование населения Земли.
Lenta.ru вчера в 14:06
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Армия и оружие

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
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Футбол

Гендиректор «Зенита» отреагировал на информацию об интересе к Ругани

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию итальянской прессы об интересе сине-бело-голубых к защитнику туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Нева Спорт вчера в 10:32
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Общество

США предрекли вторую волну коронавируса

Америка ждет нового пика инфицирования ближе к зиме. США предрекли вторую волну коронавируса.
Piter.tv 04:13
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Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
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