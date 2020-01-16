Экономика
Капитал страныМалый и средний бизнес получит налоговую отсрочку на год
Напомним, что ранее предприятиям малого и среднего бизнеса была предоставлена возможность по отсрочке уплаты всех налогов (за исключением НДС) и страховых взносов сроком на шесть месяцев.
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Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи
Российская газетавчера в 03:09
Пострадавший от COVID-19 малый и средний бизнес в РФ получит отсрочку от налогов
Газета.Ruвчера в 03:04
Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие 6 месяцев
Интерфаксвчера в 02:45
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Малому и среднему бизнесу дадут год на оплату отсроченных налогов
Муниципальный вестник Армавира05:41
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 06:20, Ашберн
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В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
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