Экономика

Капитал страныКапитал страныМалый и средний бизнес получит налоговую отсрочку на год

Напомним, что ранее предприятиям малого и среднего бизнеса была предоставлена возможность по отсрочке уплаты всех налогов (за исключением НДС) и страховых взносов сроком на шесть месяцев.
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