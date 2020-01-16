Экономика
Капитал страныМалый и средний бизнес получит налоговую рассрочку
Напомним, что ранее предприятиям малого и среднего бизнеса была предоставлена возможность по отсрочке уплаты всех налогов (за исключением НДС) и страховых взносов сроком на шесть месяцев.
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Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи
Российская газетавчера в 03:09
Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие 6 месяцев
Интерфаксвчера в 02:45
Пострадавший от COVID-19 малый и средний бизнес в РФ получит отсрочку от налогов
Газета.Ruвчера в 03:04
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Малому и среднему бизнесу дадут год на оплату отсроченных налогов
Муниципальный вестник Армавира05:41
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 10:36, Ашберн
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко.
РИА Новости 08:36
Общество
В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта
С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18
Общество
На Кубани проверят скандальное видео с мировым судьей
Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировым судьей.
Газета.Ru 08:52
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Происшествия
В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом
В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
Происшествия
На озере в Вологодской области пропала лодка с пятью рыбаками
В Вологодской области на озере Белом бесследно пропала моторная лодка с пятью рыбаками.
Вести.Ru 05:52
Авто
Ford анонсировал обновленный внедорожник Ford Everest
Новые автомобили вчера в 01:02
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские СМИ якобы предвзято освещают ситуацию с коронавирусом в республике.
Известия вчера в 15:37
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Политика
Бывшая сотрудница Байдена обвинила его в домогательствах
Экс-сотрудница бывшего вице-президента США 77-летнего Джо Байдена подала жалобу в полицию Вашингтона, в которой обвинила его в сексуальных домогательствах.
Комсомольская правда 11 апреля в 11:48
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Здоровье
Цуканов заявил о нехватке реаниматологов в Свердловской области
«Наиболее остро вопрос стоит в Курганской (требуется дополнительно 79 врачей), Свердловской (требуется дополнительно 291 врач анестезиолог-реаниматолог), в Челябинской (дополнительно нужно 59 врачей-инфекционистов, 277 — анестезиологов-реаниматологов) областях», — приводит слова Цуканова пресс-служба полпредства.
Политсовет 01:30
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Религия
Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома
По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома.
РБК 05:41
Происшествия
В Севастополе выявили новый случай коронавируса
Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:03
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Наука
В Китае нашли лекарство против тяжёлой пневмонии при COVID-19
В исследование были включены данные по 564 пациентам, проходившими лечение от COVID-19 в девяти госпиталях Китая в период с 17 января по 28 февраля 2020 года, — говорится в их докладе, опубликованном на сайте medRxiv.
News.ru 09:47
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин высказался о фотосъемке Валерии в неглиже
Певица с юмором отнеслась к флеш-мобу, а вот ее супруг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, судя по всему, был в шоке.
Слово и Дело вчера в 12:25
Здоровье
В Тверской области разработали план по противодействию коронавирусу
На рассмотрение был представлен проект плана мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономического развития региона.
Tverigrad.ru 10:13
Экономика
Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе. Об этом глава Счетной палаты рассказал в интервью журналистам "РБК".
Piter.tv вчера в 08:04
Политика
Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка
Известная телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира Инстаграм рассказала о том, что потеряла ребенка.
Стерлеград 04:30
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Экономика
ГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки
Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.
Газета.Ru 08:31
Политика
Мединский осудил снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Чехии.
Газета.Ru 10:07
Общество
Минпромторг объяснил приостановку ограничений на торговлю масками
Решение приостановить действие постановления, согласно которому не имеющие лицензии на продажу лекарств организации не смогут продавать медицинские маски и респираторы, принято в связи с готовностью регионов взять на себя ответственность за контроль над оборотом этой продукции, сообщили RNS в пресс-службе Минпромторга.
Rambler News Service 09:59
Здоровье
В Тюменской области несколько медиков заразились коронавирусом
В Тюменской области появились единичные случаи заражения коронавирусом среди медицинских работников.
Тобольск.ру 07:44