Экономика

ТАССТАССМалый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

Предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики получат поддержку в виде льготных микрозаймов и помощи в реструктуризации долгов. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
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с чего всё началось
Сегодня на заседании Правительства РФ был утвержден перечень дополнительных мер
 для поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в связи с пандемией коронавируса.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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