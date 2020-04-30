с чего всё началось

Предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики получат поддержку в виде льготных микрозаймов и помощи в реструктуризации долгов. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Единоборства Тони Джонсон рассказал, как его жена перенесла коронавирус Американский боец смешанных единоборств Тони Джонсон, выступающий в лиге ACA, ответил, как его жена переболела коронавирусом.

Политика Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать Нужно будет по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений из-за коронавируса, детально проанализировать происходящее и заняться совершенствованием трудового законодательства, заявил в пятницу лидер "Единой России" Дмитрий Медведев. 77

Армия и оружие Сухопутные войска получат более 120 танков Т-72Б3М в 2020 году Более 120 модернизированных танков Т-72Б3М поступят в Сухопутные войска в 2020 году, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Общество Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. 3K

Общество Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь Как поделилась в Instagram-аккаунте невеста премьера Кэрри Саймондс, новорождённый получил имя в честь двух прадедов (Уилфред – в честь дедушки Джонсона и Лори – в честь дедушки Саймондс). 2

Политика Песков рассказал об охране здоровья Путина «Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина. 3,3K

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Общество Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,4K

Наука Описан новый способ лечения коронавируса Американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии проанализировали иммунный ответ организма на заражение. 5