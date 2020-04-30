Дополнительные меры поддержки будут оказаны малому и среднему бизнесу. Помимо кредитов по нулевой ставке, малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей будет легче получить льготные микрозаймы, а также реструктурировать свои долги.

Предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики получат поддержку в виде льготных микрозаймов и помощи в реструктуризации долгов. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

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