Коронавирус
ТАССМалый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов
Предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики получат поддержку в виде льготных микрозаймов и помощи в реструктуризации долгов. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Читать в источнике
Оценить
Дополнительные меры поддержки будут оказаны малому и среднему бизнесу. Помимо кредитов по нулевой ставке, малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей будет легче получить льготные микрозаймы, а также реструктурировать свои долги.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельПарламентская газета 30 апреля в 04:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Михаил Мишустин: Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей получит льготы по выдаче микрозаймов
Агентство Москва30 апреля в 04:55
Мишустин: малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов
Будущее России. Национальные проекты30 апреля в 04:54
Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов
Парламентская газета30 апреля в 04:53
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 20:26, Ашберн
Общество
Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года
В свою очередь Минпросвещения рекомендовало регионам свои сроки окончания учебного года.
Donday.ru вчера в 00:39
Политика
Журналисты Le Monde предрекли конец лидерству США из-за пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса положила конец миропорядку, установленному после Второй мировой войны и лидерству США на международной арене.
РИА Новости 19:53
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отцу и сыну удалось увидеться много лет спустя.
StarHit.ru 15:40
Культура
Премьера! Новый клип Димаша на саундтрек к фильму «Создатели»
Димаш Кудайберген анонсировал премьеру нового клипа к саундтреку Across Endless Dimensions, который певец записывал для фантастического блокбастера «Создатели: Прошлое».
Popcake 07:28
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
RT на русском 11:50
Армия и оружие
Какие задачи в ВМС США будут решать корабли класса Zumwalt
Изначально Zumwalt должны были стать эсминцами нового поколения и выполнять самый широкий спектр задач — от поддержки сухопутных операций ракетными ударами до охоты на корабли и подлодки противника и поражения его авиации.
RT на русском 08:25
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Газета.Ru вчера в 21:01
Космос
Источник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»
Брак, на ракете-носителе "Протон-М". допущенный в 2015-2016 годах, устранят для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" к июню, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:07
Общество
Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты
Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них.
РБК 19:55
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
РИА Новости 01:28
Общество
Турецкие отельеры пообещали не повышать цены на отдых в 2020 году
Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей — цены остаются теми, которые согласованы в контрактах.
РИА Новости 29 апреля в 23:29
Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Общество
В Москве увеличилась скорость подтверждения результатов теста на COVID
Скорость подтверждения результатов тестов на выявление коронавирусной инфекции увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших в Москве.
Известия 04:57
Общество
В Мичигане противники карантина штурмуют Капитолий
Gazeta.SPb вчера в 10:37
Здоровье
Особенности бессимптомного течения коронавируса названы
Особенности бессимптомного течения китайского коронавируса названы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:39
Общество
80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области
Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com 06:29
Экономика
У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?
Одна из главных — высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург — в новых реалиях подорожала, и для создания дороги потребуется помощь государства.
Lenta.ru 17:02
Политика
Чехия может открыть границы в июле
Власти Чехии заявили о намерении открыть границы с четырьмя соседними странами в июле, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
Московский Комсомолец 16:29
Политика
Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что рад видеть в добром здравии лидера КНДР Ким Чен Ына, который не появлялся около 20 дней на публике.
Газета.Ru 17:58
Футбол
ФИФА рассмотрит переход на систему «весна-осень»
Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни сказал, что организация обсудит на национальном и континентальном уровнях возможность переключения европейского сезона клуба на систему, в которой чемпионаты начнутся в конце зимы – в начале весны и завершатся в осень.
Evo-rus.com 16:51
Армия и оружие
СМИ узнали о новых военных закупках Минобороны Литвы
Литва закупает у Великобритании третий минный тральщик типа Hunt сообщает военно-аналитический портал Jane's со ссылкой на британское Министерство обороны.
Sputnik Литва 10:30
Общество
Шантажисты потребовали у Тихона 10 млн рублей за взлом его почты
10 млн рублей потребовали шантажисты за информацию, полученную после взлома почты председателя патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), сообщает 1 мая РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 12:23
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU 30 апреля в 15:52