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ТАССТАССМалый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

Предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики получат поддержку в виде льготных микрозаймов и помощи в реструктуризации долгов. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
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Михаил Мишустин
Дополнительные меры поддержки будут оказаны малому и среднему бизнесу. Помимо кредитов по нулевой ставке, малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей будет легче получить льготные микрозаймы, а также реструктурировать свои долги.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельПарламентская газета 30 апреля в 04:53

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