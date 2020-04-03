Коронавирус

ВедомостиВедомостиМалый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений. Это заявил во время телеконференции (ее вел телеканал «Россия 24») премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее такая мера предлагалась только для недвижимости в государственной собственности.
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Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения. Об этом премьер Михаил Мишустин сообщил во время телеконференции правительства, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
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Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:57, Ашберн
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