Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения. Об этом премьер Михаил Мишустин сообщил во время телеконференции правительства, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

с чего всё началось

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений. Это заявил во время телеконференции (ее вел телеканал «Россия 24») премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее такая мера предлагалась только для недвижимости в государственной собственности.

Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

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