Как считали Анализ проводился на основе данных о динамике изменений арендных платежей 300 тыс. предпринимателей — клиентов банка "Точка", 95% из которых — представители малого и среднего бизнеса.

с чего всё началось

В апреле представители малого и среднего бизнеса заплатили за аренду недвижимости на 56% меньше, чем в марте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование банка «Точка». Количество заплативших за аренду предпринимателей также снизилось на 39% по сравнению с мартом.

Малый и средний бизнес сократил вдвое платежи за аренду в апреле

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