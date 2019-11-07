Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).

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Издание РБК рассказало о снижении значения индекса деловой активности малых и средних компаний (RSBI). Уточняется, что данный показатель снизился до 50,9 пункта. Это указывает на остановку роста деловой активности в сегменте.

Малый и средний бизнес в России приблизился к стагнации

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