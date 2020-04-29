Коронавирус

РБКРБКМалый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи

1 фото
Как считали Анализ проводился на основе данных о динамике изменений арендных платежей 300 тыс. предпринимателей — клиентов банка "Точка", 95% из которых — представители малого и среднего бизнеса.
Читать в источнике
Комментировать1
Армия и оружие

Турция перешла в наступление в Сирии

Деловое.ТВ вчера в 13:26
67
Здоровье

В Челябинской области подтверждено 499 случаев заражения коронавирусом

По данным на утро 29 апреля, в Челябинской области подтверждено 499 случаев коронавирусной инфекции.
Южноуральская панорама 02:32
5
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
318
Политика

Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции

Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру вчера в 11:43
60
Происшествия

В Пермском крае умер восьмой пациент с коронавирусом

За время эпидемии коронавирус диагностирован у 471 человека в регионе, 74 уже выздоровели.
РИА Новости 03:19
43
Общество

В Крыму будут изолировать в обсерватор всех приезжих

В Республике Крым принято решение о помещении в обсерватор всех без исключения приезжающих на полуостров.
Российская газета 03:27
4
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
137
Политика

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
750
Политика

Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными

У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 02:52
Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
444
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию

РБК 03:05
17
Шоу-бизнес

Представитель Елены Степаненко опроверг слухи о ее молодом любовнике

Актуальные Новости 03:20
2
Общество

Турецкие отели не будут отказываться от «все включено» после пандемии

ИА БНК 03:34
7
Общество

В Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 67 больных, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК вчера в 17:06
80
Биатлон

Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной

Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 27 апреля в 13:32
1
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
3K
Игры

Завтра для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone выйдет патч на 15 ГБ

Игромания.ру 27 апреля в 10:50
8
Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
680
Экономика

Минфин разрешит госзакупки у единственного поставщика до конца года

Минфин внес в правительство проект постановления, разрешающего проводить госзакупки у единственного поставщика до конца 2020 года.
Российская газета 01:55
4
Общество

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
75
Музыка

Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12
34
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
545
Общество

Заслуженный врач России спрогнозировал появление вакцины от коронавируса

Собеседник издания добавил, что в начале месяца был принят закон, который фактически наделяет правительство правом в экстренных случаях устанавливать упрощенный порядок регистрации препаратов, в том числе вакцины.
РИА Новости вчера в 23:36
1
Здоровье

Мэр Екатеринбурга получил предостережение от генпрокуратуры

Предостережение по поводу массового заражения персонала и пациентов больниц Екатеринбурга направлено мэру города от имени заместителя Генерального прокурора РФ Игоря Ткачева, 28 апреля сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
ИА Красная Весна вчера в 08:53
71
Общество

В Москве приготовились развернуть временные госпитали

Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей на 10 тысяч коек.
Lenta.ru вчера в 22:14
48
Общество

Около половины россиян отказалось от алкоголя в период самоизоляции

Около половины россиян (45%) перестали употреблять алкоголь в период самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:47
6
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
1,1K
Общество

В Калужской области ввели масочный режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
92
Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru вчера в 08:33
298
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лариса Борисовна Ерёмина
Актриса
Советская и американская актриса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное