Как считали Анализ проводился на основе данных о динамике изменений арендных платежей 300 тыс. предпринимателей — клиентов банка "Точка", 95% из которых — представители малого и среднего бизнеса.

Малый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи

Общество За сутки 90 человек в Тульской области заболели коронавирусом На 29 апреля в Тульской области 873 случая заражения коронавирусом, из низ 75 человек выздоровели в том числе 12 человек за минувшие сутки. 232

Общество «Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. 39

Политика Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2» Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 36

Происшествия В Тульской области 18 детей заразились коронавирусом По состоянию на 29 апреля в Тульской области в больницах находятся 625 человек, из них 28 детей. 3

Экономика ВТБ заявил об активизации мошенников-домушников во время карантина Банк ВТБ зафиксировал рост активности мошенников, которые под видом риелторов или кредитных агентов приходят к россиянам, соблюдающим режим самоизоляции. 33

Экономика Пензенская область лидирует в округе по росту ВРП Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 29 апреля на сессии Законодательного Собрания доложил депутатам о социально-экономическом развитии региона. 4

Общество Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 310

Армия и оружие Шойгу анонсировал крупные учения двух армий в 2020 году Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Минобороны проведет крупные учения на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.

Шоу-бизнес Максим Галкин умилил поклонников снимками с подросшими Лизой и Гарри Юморист и телеведущий Максим Галкин активно делится в Instagram-аккаунте снимками своих детей Лизы и Гарри.

Общество Власти Москвы начали подготовку к развертыванию временных госпиталей Власти Москвы решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 000 коек, сообщил мэр Сергей Собянин в соцсетях. 161

Политика Мишустин не смог назвать точную дату открытия российских границ Точную дату снятия ограничений, введённых в связи с распространеним COVID-19, в том числе открытия границ РФ, назвать пока нельзя.