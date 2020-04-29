Коронавирус
РБКМалый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи
Как считали Анализ проводился на основе данных о динамике изменений арендных платежей 300 тыс. предпринимателей — клиентов банка "Точка", 95% из которых — представители малого и среднего бизнеса.
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Общество
За сутки 90 человек в Тульской области заболели коронавирусом
На 29 апреля в Тульской области 873 случая заражения коронавирусом, из низ 75 человек выздоровели в том числе 12 человек за минувшие сутки.
Kursk.com 05:30
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
Политика
Песков: назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно
Кремль руководствуется пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса COVID-19 в России невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:06
Происшествия
В Тульской области 18 детей заразились коронавирусом
По состоянию на 29 апреля в Тульской области в больницах находятся 625 человек, из них 28 детей.
Центр 71 04:22
Экономика
ВТБ заявил об активизации мошенников-домушников во время карантина
Банк ВТБ зафиксировал рост активности мошенников, которые под видом риелторов или кредитных агентов приходят к россиянам, соблюдающим режим самоизоляции.
РБК 05:24
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
Индийский актёр Ирфан Кхан, снимавшийся в голливудских и болливудских фильмах, скончался на 54-м году жизни, передаёт телеканал NDTV со ссылкой на близких артиста.
RT на русском 04:11
Экономика
Пензенская область лидирует в округе по росту ВРП
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 29 апреля на сессии Законодательного Собрания доложил депутатам о социально-экономическом развитии региона.
Пенза-Пресс 05:50
Общество
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Армия и оружие
Шойгу анонсировал крупные учения двух армий в 2020 году
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Минобороны проведет крупные учения на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.
Газета.Ru 06:01
Шоу-бизнес
Максим Галкин умилил поклонников снимками с подросшими Лизой и Гарри
Юморист и телеведущий Максим Галкин активно делится в Instagram-аккаунте снимками своих детей Лизы и Гарри.
Территория новостей вчера в 12:50
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
Власти Москвы начали подготовку к развертыванию временных госпиталей
Власти Москвы решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 000 коек, сообщил мэр Сергей Собянин в соцсетях.
Ведомости 04:46
Происшествия
Участников ОПГ «Квартала» задержали в Казани
TatCenter 05:48
Армия и оружие
Две российские базы в Белоруссии могут стать предметом торга
Отказ от продления Минском срока эксплуатации двух российских военных баз в Белоруссии, который скоро истекает, грозит конфликтом между двумя странами.
Военное обозрение вчера в 06:24
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
Политика
Более 20% россиян заявили о нежелании делать прививки от COVID-19
О намерении поставить прививку от коронавируса заявили 63% россиян. Еще 13% респондентов пока не определились.
РБК 06:00
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Космос
Ученые не могут объяснить изменения в ночном небе
В ночном небе наблюдаются изменения, которые пока не под силу объяснить даже ученым.
Актуальные Новости вчера в 21:02
Политика
Мишустин не смог назвать точную дату открытия российских границ
Точную дату снятия ограничений, введённых в связи с распространеним COVID-19, в том числе открытия границ РФ, назвать пока нельзя.
Национальная служба новостей 05:53
Наука
Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле
Учёные утверждают, что именно современная пустыня в древности являлась самым опасным местом на Земле.
Vevby.ru 27 апреля в 19:51
Игры
«Оставьте нас, чёрт возьми, в покое!»: режиссёр The Last of Us Part II ответил на критику игроков словами Курта Кобейна
«Если у кого-то из вас есть хоть капля ненависти к гомосексуалистам, людям с другим цветом кожи или женщинам, сделайте, пожалуйста, одолжение — оставьте нас, чёрт возьми, в покое!» — попросил Дракманн.
3DNews 05:00
Футбол
«Локомотив» мог подписать Неймара за 5 млн, но Сёмин отказался
В составе "Сантоса" на поле вышел Неймар, которого скауты пытались предложить тогдашнему президенту "Локо" Юрию Сёмину.
Pravda.Ru 05:37
Экономика
Оператор «Северного потока - 2» планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года
Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райан Зеле в ходе телефонной конференции.
ТАСС 04:39
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32