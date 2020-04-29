Как считали Анализ проводился на основе данных о динамике изменений арендных платежей 300 тыс. предпринимателей — клиентов банка "Точка", 95% из которых — представители малого и среднего бизнеса.

с чего всё началось

Анализ проводился на основе данных о динамике изменений арендных платежей 300 тыс. предпринимателей — клиентов банка «Точка», 95% из которых — представители малого и среднего бизнеса.

Малый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи

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