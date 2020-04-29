Коронавирус
РБКМалый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи
Анализ проводился на основе данных о динамике изменений арендных платежей 300 тыс. предпринимателей — клиентов банка «Точка», 95% из которых — представители малого и среднего бизнеса.
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Как считали Анализ проводился на основе данных о динамике изменений арендных платежей 300 тыс. предпринимателей — клиентов банка "Точка", 95% из которых — представители малого и среднего бизнеса.РБК03:00
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Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Армия и оружие
Минобороны России проведет крупные учения двух армий в 2020 году
Минобороны РФ проведет крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.
ТАСС 05:47
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май
На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
Общество
Вирусологи оценили прогнозы по срокам окончания пандемии в России
Российские вирусологи в разговоре с РБК скептически отнеслись к оценкам сингапурских ученых о сроках завершения пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:44
Общество
Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях
Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ 02:40
Политика
Путин потребовал не допустить дефицита топлива
Допустить дефицита топлива в России нельзя, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.
Коммерсантъ 07:53
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Общество
В Саратовской области хотят ввести повсеместный масочный режим
В Саратовской области готовится предложение о введении повсеместного масочного режима.
Четвертая Власть 05:47
Авто
«УАЗ» представил дом на колесах на основе «Буханки»
По данным ресурса "Новые автомобили", на переделку стандартной УАЗ "Буханки" в практичный автодом необходимо 23 дня, а затраты составляют минимум 0,5 млн. рублей.
Новые автомобили 07:12
Общество
В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 07:49
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 07:50
Наука
Ученые предсказали снижение когнитивных способностей людей из-за сжигания ископаемого топлива
К 2100 году когнитивные функции людей могут существенно снизиться, если человечество не ограничит выбросы парниковых газов и сжигание ископаемого топлива.
N+1 08:10
Политика
Косачев: обвинения Amnesty International в адрес России деструктивны
Обвинения в нарушении прав человека из-за требований карантина, выдвинутые Amnesty International в адрес России, безосновательны и деструктивны, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев 29 апреля, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 05:08
Происшествия
В Ростовской области умер третий пациент с коронавирусом
Третий пациент с диагнозом коронавирусная инфекция скончался в Ростовской области, общее число заболевших выросло до 864, сообщил журналистам начальник управления информационной политики правительства области Сергей Тюрин.
РИА Новости 04:48
Общество
На Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина
Кабинет министров Украины на заседании в среду разрешил работу продуктовых рынков во время карантина, введенного из-за коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:23
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа.
РИА Новости 05:47
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
Общество
Врач предрек заражение коронавирусом всему населению России
Врач отметил, что COVID-19 отличается от большинства известных инфекций способностью передаваться от взрослых детям, тогда как при кори или ветрянке этот процесс происходит наоборот.
Live24 07:32
Интернет
Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ
Доступ будет открываться постепенно в течение нескольких недель, и зарегистрировавшимся пользователям придут уведомления, когда сервис станет доступен именно им. Бесплатный аккаунт в Google Meet позволит участвовать в конференции одновременно до 100 человек.
REGNUM 08:08
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
Космос
Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео с НЛО
Пентагон официально опубликовал три видеоролика, на которых видны неопознанные летающие объекты (НЛО), сообщает CNN.
Общественное телевидение России 27 апреля в 15:11
Общество
В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса
Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
Ореанда-Новости 01:10
Общество
Nord Stream 2 намерена достроить «Северный поток — 2» в срок
Компания-оператор "Северного потока — 2" по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 — первом квартале 2021 года, заявил на телеконференции глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.
РИА Новости 06:53
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Наука
Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин
В ходе исследования специалисты назвали главную, по их мнению, причину высокой смертности среди мужчин: клетки легких мужчин содержат больше молекул рецептора ACE2, который играет ключевую роль при заражении как SARS-CoV, так и SARS-CoV-2.
Lenta.ru 07:28