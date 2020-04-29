Как считали Анализ проводился на основе данных о динамике изменений арендных платежей 300 тыс. предпринимателей — клиентов банка "Точка", 95% из которых — представители малого и среднего бизнеса.

Малый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи

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Происшествия В Ленобласти при пожаре погибли двое взрослых и шестеро детей Выборг, Ленинградская область, 29 апреля 2020, 08:57 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей, сообщили в районной Единой дежурной диспетчерской службе. 231

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