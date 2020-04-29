Коронавирус

РБКРБКМалый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи

Как считали Анализ проводился на основе данных о динамике изменений арендных платежей 300 тыс. предпринимателей — клиентов банка "Точка", 95% из которых — представители малого и среднего бизнеса.
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Малый бизнес резко снизил операционные расходы

Retail & Loyalty05:39

Предприниматели массово отказались платить за аренду

Комсомольская правда06:03

Малый и средний бизнес сократил вдвое платежи за аренду в апреле

Компания05:47

Малый и средний бизнес перестали платить за аренду

Долг.рф06:42

Малый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи

РБК03:00
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Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
238
Общество

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс 04:29
489
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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Происшествия

Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
Общество

У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

РИА Новости 05:23
24
Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
130
Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

РИА Новости 04:34
20
Происшествия

В Ленобласти при пожаре погибли двое взрослых и шестеро детей

Выборг, Ленинградская область, 29 апреля 2020, 08:57 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей, сообщили в районной Единой дежурной диспетчерской службе.
REGNUM 01:57
231
Политика

В России продлены ограничения на въезд иностранных граждан

Москва, 29 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Ограничения на въезд в Россию иностранцев, введённые на фоне пандемии коронавируса, продлены.
REGNUM 05:35
15
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
22
Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
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Общество

Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед

Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
REGNUM 06:19
1
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
1,9K
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
15
Происшествия

Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу

В Татарстане 35-летняя женщина с детьми ушла жить в лес из-за боязни «чипирования». По данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 05:34
16
Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
371
Политика

Мишустин поручил подготовить антикризисный план к 25 мая

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам, ведомствам и органам исполнительной власти подготовить к 25 мая общенациональный план по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
Вести.Ru 06:21
5
Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

RT на русском 04:11
5
Общество

В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
2
Политика

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
1K
Происшествия

В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус

Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:40
15
Экономика

ММК отложил решения по дивидендам до осени из-за пандемии

«В текущей ситуации считаем обоснованным отложить принятие решения о выплате промежуточных дивидендов за 2020 год до осени текущего года (в зависимости от фактических последствий пандемии COVID-19) в целях усиления баланса и ликвидности компании», — заявил он.
РБК 06:24
1
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении Vademecum.
Lenta.ru вчера в 18:08
18
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ вчера в 09:53
3,2K
Политика

Полномочия регионов расширили только на период пандемии, заявил Песков

В каждом регионе ведется работа в авральном режиме, что соответствует нынешней ситуации с пандемией коронавируса, после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны, сообщил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:52
1
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,4K
Здоровье

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
623
Общество

Всех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин

Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников.
Газета.Ru 04:25
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Inc-news.ru вчера в 14:57
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