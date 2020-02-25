Здоровье
РИА НовостиМалышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что ее медицинский центр — частная клиника, поэтому его пациентам приходится платить. Так медик ответила на комментарий подписчицы в инстаграме о том, что пенсионерам не по карману лечение в медцентре Малышевой.
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с чего всё началось
В Instagram у Малышевой поинтересовались, как женщина с пенсией в 23 тысячи рублей может попасть на прием в медцентр к академику Юрию Беленкову, если его консультация стоит 20 тысяч рублей.Телеканал 360°18:06
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