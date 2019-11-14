Здоровье
BFM.ruМалышева назвала бесполезные анализы
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах. Первое такое исследование — тест на антитела к хеликобактер пилори — бактерии, вызывающей язву, гастрит и рак желудка.
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с чего всё началось
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала о медицинских анализах, на которые россиянам не стоит тратить деньги.Московский Комсомолец07:00
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