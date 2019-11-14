с чего всё началось

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах. Первое такое исследование — тест на антитела к хеликобактер пилори — бактерии, вызывающей язву, гастрит и рак желудка.

Политика Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.

Политика Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС Бундестаг рассмотрит законопроект, выводящий "Северный поток-2" из-под Газовой директивы ЕС, предварительно 13 ноября, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Политика Парламент Молдавии утвердил новое правительство Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.

Политика Эрдоган заявил, что позиция Трампа по С-400 и F-35 стала позитивнее Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция американского лидера Дональда Трампа по вопросу реализации контракта на поставку Анкаре американских истребителей F-35 на фоне конфликта из-за покупки у России зенитных ракетных систем С-400 стала более позитивной.

Происшествия Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Экономика Предприниматели получат по взносу Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.

Политика Еврокомиссия начала разбирательство против Британии "Европейская комиссия начинает разбирательство о нарушении против Великобритании ввиду того, что она не выдвинула кандидатуру на должность комиссара ЕС", - говорится в релизе.