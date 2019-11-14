Здоровье

BFM.ruBFM.ruМалышева назвала бесполезные анализы

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах. Первое такое исследование — тест на антитела к хеликобактер пилори — бактерии, вызывающей язву, гастрит и рак желудка.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала
 о медицинских анализах, на которые россиянам не стоит тратить деньги.
Московский Комсомолец07:00

Подробнее о событии

Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы

РИА Новости08:42

Доктор Мясников объяснил, зачем россиян заставляют делать бессмысленные анализы

URA.Ru11:16

Малышева назвала бесполезные медицинские анализы

Телеканал 360°10:00

«Впаривают дорогостоящий сет»: Главврач подтвердил слова Малышевой о бесполезности анализов, но с оговоркой

Царьград12:37

Малышева назвала бесполезные медицинские анализы

Московский Комсомолец07:00

Малышева назвала «бесполезные» анализы

Взгляд.ру06:47

Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы

Lenta.ru06:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 14:24, Вашингтон
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Газета.Ru 11:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru 14:13
Происшествия

Скончался один из пострадавших при стрельбе в школе в Калифорнии

РИА Новости 13:32
Политика

Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости вчера в 12:19
Футбол

«Локомотив» оценивает Миранчуков в 100 млн евро

Metaratings 11:15
Хоккей

Вратарь «Ак Барса» установил рекорд КХЛ по длительности «сухой» серии

Газета.Ru 11:55
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
Политика

Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС

Бундестаг рассмотрит законопроект, выводящий "Северный поток-2" из-под Газовой директивы ЕС, предварительно 13 ноября, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
РИА Новости 12 ноября в 10:36
Происшествия

Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
Известия 10:58
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Политика

Парламент Молдавии утвердил новое правительство

Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Российская газета 07:36
Политика

Путин рассказал о планах России в период председательства в БРИКС

РИА Новости 10:43
Политика

Эрдоган заявил, что позиция Трампа по С-400 и F-35 стала позитивнее

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция американского лидера Дональда Трампа по вопросу реализации контракта на поставку Анкаре американских истребителей F-35 на фоне конфликта из-за покупки у России зенитных ракетных систем С-400 стала более позитивной.
RT на русском 10:22
Общество

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Lenta.ru 12:31
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото дочери с первого дня рождения

Светлана Лобода показала поклонникам долгожданные фото младшей дочери Тильды, сделанные на ее первом дней рождения.
Актуальные Новости 09:44
Происшествия

Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
Российская газета 13:26
Общество

«Аэрофлот» лишил владельца слишком толстого кота бонусов

Реальное время 12 ноября в 08:41
Хоккей

«Салават Юлаев» впервые с 2011 года обыграл ЦСКА в Москве в матче КХЛ

"Салават" проиграл ЦСКА предыдущие восемь матчей в Москве, предыдущая гостевая победа уфимского клуба датирована 20 февраля 2011 года (5:1). Форвард "Салавата" Дмитрий Кугрышев набрал очки в шестой игре подряд.
РИА Новости 14:10
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science вчера в 11:07
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 07:30
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Космос

Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат на видео

OAnews вчера в 04:50
Экономика

Предприниматели получат по взносу

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество

Миллер не согласился с прогнозами синоптиков о «розовой» зиме

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в прогнозах синоптиков, пообещавших россиянам мягкую зиму.
Известия 13:51
Политика

Еврокомиссия начала разбирательство против Британии

"Европейская комиссия начинает разбирательство о нарушении против Великобритании ввиду того, что она не выдвинула кандидатуру на должность комиссара ЕС", - говорится в релизе.
РИА Новости 13:54
Общество

В Венеции введен режим чрезвычайного положения

Эхо Москвы 13:31
Футбол

Иран при участии Азмуна проиграл Ираку в квалификации ЧМ-2022

Сборная Ирана, за которую сыграл форвард «Зенита» Сердар Азмун, уступила Ираку в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.
Матч ТВ 11:11
Шоу-бизнес

Угрозы жизни нет: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Особую помощь Анастасии оказала Татьяна Навка, которая очень близко к сердцу приняла трагедию Заворотнюк, и подняв все свои связи помогла семье справиться с бедой, об этом сообщает Vse42.ru – Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет, – заявил спортсмен.
Privet-Rostov.ru 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное